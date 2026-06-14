Cuadrado saldría de Europa y jugaría Libertadores en grande de Sudamérica: primera consulta oficial

Estar en la vitrina y en el radar de la Selección Colombia puede ser un factor determinante para Juan Guillermo Cuadrado que figuró en la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial. Néstor Lorenzo afirmó que siempre tiene conversaciones constantes con el ex Juventus y que por eso pensó que tenerlo en cuenta en la lista era un premio a su experiencia y a su protagonismo con el seleccionado.

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Descendido con el Pisa y de una temporada en la que tuvo muchas lesiones y poca regularidad, Juan Guillermo Cuadrado podría estar despidiéndose del ‘Viejo Continente’ con varias ofertas sobre la mesa que no vienen precisamente de Europa.

Arabia Saudita, Colombia y otras naciones sudamericanas podrían estar interesados en fichar al lateral derecho o extremo por ese mismo costado. De hecho, ya hay un grande del continente que inició las primeras consultas para contratarlo.

ROSARIO CENTRAL ESTARÍA INTERESADO EN CONTRATAR A JUAN GUILLERMO CUADRADO

Otra de las virtudes de Juan Guillermo Cuadrado pese a las lesiones es que es uno de los pocos jugadores de Colombia que han logrado mantenerse en la órbita de los clubes en Europa. Siempre que hay rumores con su salida, otro club de Italia o de ligas europeas se interesa en contratarlo.

Sin embargo, todo parece indicar que su futuro podría estar en Sudamérica y ahí aparece la Primera División de Argentina como una gran opción, nada más ni nada menos que por el interés de Rosario Central en contratar al ex Inter, Juventus, Atalanta, entre otros.

La información llegó por medio de Julián Capera y Uriel Lugt. El periodista argentino dio a conocer que hubo un sondeo por el colombiano y que hasta hubo una llamada en busca de conocer la situación contractual y los intereses que tiene en diferentes mercados.

Además, ambos afirmaron que Juan Guillermo Cuadrado también está en el radar de Arabia Saudita y de la MLS, todavía sin nada claro y que seguramente todo se resolverá en las próximas semanas.

Rosario Central puede ser un buen lugar para Juan Guillermo Cuadrado que jugaría al lado de un campeón del mundo como Ángel Di María. También disputaría la Copa Libertadores que, después del sorteo de octavos de final, los rosarinos enfrentarán a Corinthians.

LA LIGA BETPLAY TAMBIÉN SE INTERESA POR JUAN GUILLERMO CUADRADO

Antes de la final entre Junior de Barranquilla vs Atlético Nacional, Alexis Rodríguez escribió en su cuenta de X, previamente conocida mundialmente como Twitter que, “en unos días llega al país y se activan los 3 equipos interesados”. Sin duda alguna, la Liga BetPlay puede ser otra opción para Juan Guillermo Cuadrado.

Sin nombrar los equipos interesados en contratar al colombiano, el oriundo de Necoclí, Antioquia podría estar en el radar de Junior de Barranquilla que es uno de los clubes que quiere hacer un equipo sumamente prestigioso para pelear el tricampeonato y la Copa Libertadores 2027.

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Además del Junior, su pasado con el Deportivo Independiente Medellín también podría acercarlo al cuadro ‘Poderoso’ que espera ser protagonista en las competencias locales y en la Copa Sudamericana enfrentando a Vasco da Gama, o en América que puede ser otro club interesado, dado que últimamente lo han sondeado.

Sin embargo, en las próximas semanas se sabrá cuál será el destino de Juan Guilllermo Cuadrado que termina su respectivo contrato con el Pisa de Italia a final del mes de junio. Arabia Saudita, la MLS, la Liga BetPlay o el interés de Rosario Central entran en escena.