Los Knicks de Nueva York son campeones de la NBA luego de 53 años

Los New York Knicks son los nuevos campeones de la NBA. La franquicia neoyorquina derrotó este sábado 94-90 a los San Antonio Spurs en el quinto juego de las Finales y conquistó su tercer anillo, poniendo fin a una espera de 53 años sin títulos.

Resumen de la final Knicks vs Spurs

La figura de la noche fue Jalen Brunson, quien firmó una actuación memorable con 45 puntos y condujo a su equipo hacia una nueva remontada, suficiente para cerrar la serie y quedarse con el premio al Jugador Más Valioso de las Finales.

El encuentro disputado en el Frost Bank Center comenzó cuesta arriba para los Knicks. Los Spurs impusieron condiciones desde el arranque y aprovecharon la solidez defensiva liderada por Victor Wembanyama para abrir diferencias importantes en el marcador.

Durante el segundo cuarto, la ventaja de San Antonio llegó a ser de 16 puntos. El equipo texano parecía tener el control del partido, impulsado además por una destacada actuación de Dylan Harper, quien fue una de las principales armas ofensivas de los locales.

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Sin embargo, los Knicks ya habían demostrado en esta serie que saben reaccionar en los momentos más complejos. Después de protagonizar una remontada de 29 puntos en el cuarto juego, volvieron a mostrar carácter cuando más lo necesitaban.

Poco a poco, Brunson tomó el control del partido. El base apareció con puntos decisivos, aceleró el ritmo ofensivo de su equipo y lideró la recuperación de unos Knicks que llegaron al último cuarto completamente metidos en la pelea.

La remontada terminó de consumarse a falta de poco más de tres minutos para el final, cuando Brunson convirtió desde la línea de tiros libres para darle la ventaja a Nueva York. A partir de allí, los visitantes endurecieron la defensa y administraron la diferencia.

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Los Spurs intentaron reaccionar en los instantes finales. Harper empató momentáneamente el marcador a 88 puntos, pero Brunson volvió a responder y encontró respaldo en los tiros libres de Josh Hart y OG Anunoby para sentenciar definitivamente el encuentro.

Además de los 45 puntos de Brunson, los Knicks contaron con los aportes de Mikal Bridges, que anotó 14 unidades, y de Josh Hart, quien registró un doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes. Del otro lado, Harper terminó con 25 puntos y Wembanyama aportó 19 unidades y 14 rebotes.

Con la victoria, los Knicks cerraron una serie en la que demostraron resiliencia, carácter y capacidad para sobreponerse a la adversidad. Nueva York vuelve así a la cima del baloncesto mundial y celebra un título que se le había escapado desde 1973, poniendo fin a una de las sequías más largas entre las franquicias históricas de la NBA.