Jasper Philipsen vino de atrás y ganó la etapa 17 del Tour de Francia en atractivo esprint final

Después de la primera etapa de contrarreloj individual que, como era de esperarse fue coronada por Remco Evenepoel, un especialista en las competencias ideadas para los velocistas luchando contra el tiempo. Por su parte, en la nueva jornada del Tour de este miércoles, la montaña y el esprint final fueron protagonistas.

El Tour de Francia está llegando poco a poco a su final. Entra en la última semana de competencia y en los próximos días se podría dar con el ganador de manera anticipada con Tadej Pogacar que le ha sacado diferencias a Remco Evenepoel, pese al triunfo del belga el martes 21 de julio.

Lea también Clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 17 - miércoles 22 de julio

Para este miércoles 22 de julio, los ciclistas pasaron por Chambery como el punto de inicio y Voiron como el destino final de la carrera. Fueron 175 kilómetros con cuatro puertos de montaña recién iniciando la carrera hasta los sesenta kilómetros y luego un final en llano para terminar con un esprint final.

JASPER PHILIPSEN GANÓ LA ETAPA 17

En esta jornada se confirmó el retiro del ciclista alemán, Florian Lipowitz por una caída que sufrió en la etapa 16 en la contrarreloj individual. Durante los primeros trazados de la decimoséptima fracción, Jonas Abrahamsen y Baptiste Veistroffer protagonizaron la fuga sacando 26 segundos frente a Kasper Asgreen y Marco Haller.

La escapada duró poco antes de afrontar el primer puerto de montaña en Côte de Bassa que ganó el francés Valentin Paret-Peintre que se sigue afianzando en los puntos de montaña detrás de Tadej Pogacar como el segundo en esta categoría.

Lea también Egan Bernal se hace notar en la etapa 17 del Tour de Francia: se escapó y ganó un premio de montaña

A falta de 150 kilómetros para la línea de meta, Tom Pidcock y Lenny Martínez cayeron y perdieron algunos segundos para intentar quedarse con la victoria de la fracción. Nuevamente se formó una fuga con Ben Healy y Anthony Turgis sacando 15 segundos a Ion Izagirre, Harold Tejada y a Max Walker.

El pelotón volvió a neutralizar a los tres fugados y Richard Carapaz sumó en la Côte de Rossillon. Tras ese puerto de montaña, los ataques continuaron con Egan Bernal, Quinn Simmons y Mathieu van der Poel como los protagonistas. Junto con estos tres, se produjo una fuga de 19 ciclistas. Van der Poel se quedó con la tercera cota.

Con los ataques y las escapadas de Egan Bernal, el ciclista colombiano logró ganar el último premio de montaña en Saint-Jean d'Arvey. Estos intentos de escaparse dejaron a Egan como el mejor de la fuga y como un gran rival a vencer. Poco a poco, los fugados se afianzaron con más representantes.

Se formaron otros grupos de fugados, y en esos, Mads Pedersen ganó el premio de esprint en Colombe. Sobre los últimos kilómetros, hubo múltiples ataques de Pablo Castrillo que alcanzó al belga Jasper Stuyven. Sin embargo, el esprint final fue coronado por Jasper Philipsen con un tiempo de 3:41:13.