El extremo Kevin Parra, de apenas 23 años, tras su préstamo en Internacional de Bogotá y jugar con este equipo en el primer semestre del año 2026, regresó a Atlético Nacional de Medellín.

Parra fue titular este martes

El jugador hará parte de la plantilla oficial del conjunto verdolaga para lo que será la liga colombiana del segundo semestre del año. Parra será una alternativa en el ataque para el director técnico Lucas González Vélez.



Este martes 21 de julio, Kevin Parra fue titular en el duelo ante Tigres por el partido de ida de la fase 1B de la Copa BetPlay. Atlético Nacional se llevó el triunfo por 2 goles a 0. Juan Manuel Zapata y Yeicar Perlaza marcaron.

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Las palabras de Parra

Tras el cotejo, en zona mixta, Parra se pronunció y no se guardó absolutamente nada. El jugador hizo referencia a lo que significa estar en la escuadra de la capital antioqueña. Asimismo, demostró su agradecimiento al club.

“Es un privilegio estar aquí, un sueño. Vengo con mucha madurez, con otra mentalidad, de venir acá a ganar y aportar desde donde me toque. Contento, estoy muy agradecido de estar acá, en el club más grande”, dijo.

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El agradecimiento de Parra y la voz de Zapata

“Agradecido con el club, porque me da la oportunidad; al profe Lucas. Fueron días difíciles, de tomar una decisión, porque todavía no sabía si me iba o me quedaba. Lo hablé con el presidente; la última decisión la tomaba yo, si me quería ir o si me quería quedar. Siempre lo he dicho, voy a querer estar acá, es el equipo al que le debo todo y bueno, aquí estoy”, añadió, sin rodeos.



Juan Manuel Zapata también habló. El mediocampista opinó sobre el trabajo que viene adelantando el equipo bajo la dirección de Lucas González Vélez. “Nos estamos adaptando a una nueva idea del profe, creo que lo hemos asimilado de la mejor manera y seguramente, a medida que va pasando el tiempo y los partidos, nos vamos a ir sintiendo muchísimo mejor, pero creo que es un buen inicio y es importante arrancar con victoria para nosotros”, expresó.