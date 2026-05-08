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Giro de Italia

Perrito protagonizó momento viral en el Giro de Italia 2026: ¿Qué pasó?

El momento que se robó la atención de muchos quedó en video.
Carlos Cañas
Giro de Italia.
Giro de Italia. // @giroditalia

Este viernes 8 de mayo se corrió la primera etapa del Giro de Italia 2026, que acaparó la atención de miles de aficionados del deporte a dos ruedas a nivel mundial. El ganador de la jornada fue el francés Paul Magnier.

El ciclista del Soudal Quick-Step, en una definición de infarto, prendió la moto y pedaleó con todas sus fuerzas. Su victoria no era segura, pero justo antes del remate entregó un poco más de sí mismo y se quedó con el triunfo.

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El ganador de la etapa

“Llevaba años llamando a la puerta, esperando un éxito como este. Y finalmente, la progresión rutilante de Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se ha terminado por confirmar en el Giro d’Italia, el que partía en este 2026 y por decimosexta vez desde el extranjero, en una preciosa partida desde Nessebar, en Bulgaria, a orillas del Mar Negro”, reseñó la organización tras la etapa.

“En un escenario poco habitual del ciclismo, como los que en 2025 le vieron acercarse al ‘pichichi’ de la temporada con 20 victorias —Polonia, Eslovaquia, Croacia, Guangxi, en un ‘rush’ final brutal con quince éxitos en tres meses—, el corredor nacido en Laredo (no la cántabra, sino la de Texas) sacó partido de sus piernas y de una monumental montonera que dejó a todo el pelotón, salvo once corredores, fuera de la disputa”, añadió.

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Perrito protagonizó video viral

De esta manera, el galo se hizo con la primera casilla de la clasificación general. Justo antes de la victoria de Paul, como menciona el mismo Giro, hubo un brutal accidente que dejó a varios ciclistas afectados.

Pero antes de este, por poco un perrito, algo desorientado, termina atropellado por algunos ciclistas y un vehículo. El cachorro, al ver las docenas de competidores, decidió intentar perseguirlos y esto por poco termina mal. Por fortuna, al perrito no le ocurrió nada, pero eso sí, asustó a más de uno.

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El momento, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales. La organización del Giro de Italia recomienda a todos los dueños de mascotas que se acerquen a la carrera tener cuidado con las mismas.

El Giro por RCN

Todas las emociones del Giro de Italia 2026, desde esta primera etapa hasta la última, se podrán vivir a través de las diferentes señales del Canal RCN.

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