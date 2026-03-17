Aldair Quintana reveló por qué fichó por Independiente del Valle: "Por lo que significa"

Mucho se ha hablado en los últimos días de la salida de Aldair Quintana de Atlético Bucaramanga. Uno de los grandes referentes de los últimos tiempos de la institución y que fue el héroe en esa definición desde el punto penal contra Independiente Santa Fe en la final del primer semestre del 2024 que le dio el único título hasta ahora al equipo santandereano.

Llegó la oportunidad grande en su carrera para jugar por primera vez en el exterior con la oferta del Independiente del Valle que pretendió ficharlo por la lesión del arquero argentino Guido Villar. Apenas se da el golpe de Villar, los ecuatorianos contactan a Aldair Quintana y es una propuesta que no se puede negar.

El ibaguereño jugará la Copa Libertadores esperando el sorteo ocupando el bombo 1. Será titular sin duda alguna por la lesión de Guido Villar, y, con esto también esperaría una oportunidad de saltar a otros clubes si se da la posibilidad o estar en la órbita de la Selección Colombia.

Aldair Quintana tuvo una despedida estelar en Bucaramanga y ya llegó a Quito, Ecuador en donde fue abordado por medios esperando captar las primeras palabras del guardameta que espera pasar el reconocimiento médico y firmar su vínculo con la institución.

“ES UN ORGULLO PARA MÍ”; ALDAIR QUINTANA EN SU LLEGADA A ECUADOR

En el aeropuerto de Quito lo esperó un delegado de Independiente del Valle antes de que diera sus primeras palabras como jugador del equipo ecuatoriano. Posteriormente, afirmó que, “es un orgullo para mí que un club tan importante como Independiente del Valle se haya fijado en mí, y bueno, el objetivo es pelear por el campeonato local y hacer una buena Copa Libertadores”.

Además, indicó la importancia de defender los colores del equipo ‘Negriazul’, “es un club que viene haciendo las cosas bien desde hace un tiempo, viene peleando cosas internacionalmente. Solo he escuchado referencias buenas del club y de la gente que trabaja en el club. Tuve la oportunidad de hablar con Juan Cazares, un gran amigo que lo conocí hace mucho tiempo y me habló muy bien del club”.

ALDAIR QUINTANA ANALIZÓ SU PASO POR EL ATLÉTICO BUCARAMANGA

En su primera entrevista, también habló sobre lo que fue su experiencia con el Atlético Bucaramanga, afirmando que, “en Bucaramanga creo que se hizo un gran trabajo, dejé grandes amistades y siempre es difícil irse de un lugar en el que te tratan tan bien”.

Además, explicó que no lo pensó dos veces cuando llegó la oferta del elenco ecuatoriano por dos razones concretas que tomaron mucha fuerza en su decisión de llegar al equipo ‘Negriazul’, “decidí tomar este reto por lo que significa Independiente del Valle y porque es mi primer reto internacional”.

¿CUÁNDO SERÍA EL DEBUT DE ALDAIR QUINTANA EN LA LIGA ECUABET?

Sin duda alguna, con la llegada a Independiente del Valle, Aldair Quintana tendrá que estar pendiente este jueves 19 de marzo del sorteo de la Copa Libertadores en el que su equipo aparece en el bombo 1. Los ‘Negriazules’ son participantes habituales de esta competencia y esperan llegar lejos como lo hicieron en 2016 que fueron subcampeones.

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Aldair Quintana debutaría en la copa internacional entre el 7-9 de abril en la primera fecha. Sin embargo, antes de eso se va a producir su estreno en la portería de Independiente del Valle en la Liga Ecuabet cuando enfrenten a Técnico Universitario el domingo 22 de marzo. El club juega el jueves 19 frente a Emelec, pero sería difícil que el arquero tolimense esté en la portería en esa fecha.

Después de las primeras cuatro fechas de la Liga Ecuabet, Independiente del Valle está invicto en el liderato con diez unidades, producto de tres victorias y un empate. Aldair Quintana llegó a un club que peleará por quedarse con todos los títulos naciones y buscará ser protagonista en la Copa Libertadores.