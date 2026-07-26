Juan Charris ganó la última etapa de la Vuelta de la Juventud; Robert Plazas quedó campeón - clasificación general

Este domingo 26 de julio terminaron las carreras importantes del ciclismo con Tadej Pogacar ganando el Tour de Francia y en el plano local, terminaron las emociones de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026 que tuvo finalización en Sopó, Cundinamarca.

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Un recorrido que tuvo comienzo en Duitama, Boyacá y finalizó en Sopó para coronar al ganador de la Vuelta de la Juventud tras siete etapas arduas y de muchos cambios climáticos por los que tuvieron que pasar los ciclistas en la competencia.

El pelotón pasó por los municipios de Paipa, Tunja, Ventaquemada, Chocontá, El Sisga, Sesquilé, Guatavita y Salitre antes de llegar a Sopó en un trazado de 181,2 kilómetros que terminaron dejando a Juan Charris como el ganador de la fracción, y a Robert Plazas, del Team Sistecrédito como el ganador de la Vuelta de la Juventud.

ASÍ FUE LA ÚLTIMA ETAPA: JUAN CHARRIS SE QUEDÓ CON LA VICTORIA

La lluvia, las curvas para llegar de un municipio a otro empezaron a poner en problemas a los ciclistas que compitieron en esta edición de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026. La pelea estaba en Estiven García que ganó la etapa del sábado, Juan Charris y Robert Plazas por ganar la carrera.

En 181,2 kilómetros, Juan Charris se tomó confianza, manejó las cargas en una ardua jornada en el que la lluvia hizo de las suyas para complicar más el terreno que podía dar para caídas. Afortunadamente no las hubo en los municipios recorridos. Sin embargo, el agua no fue determinante en una tremenda fracción de Charris.

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Juan Camilo Charris, que no había tenido la mejor etapa el sábado 25 de julio quedando en la casilla 56 fue el más veloz de la fracción definitiva. El ciclista de Ciclismo Capital se tomó confianza y terminó llegando en soledad a la línea de meta en Sopó.

La victoria de Juan Charris no tuvo mucha variación en la clasificación general. Nadie pudo desbancar a Robert Plazas ni a Estiven García, ganador de la etapa seis y que se mantuvo en el segundo puesto. El bogotano Charris ganó la jornada con un tiempo de 4:15:02.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VUELTA DE LA JUVENTUD TRAS LA ÚLTIMA ETAPA

1. Robert Plazas (TSC) – 22:00:12

2. Estiven García (TSC) – +33"

3. Emerson Gordillo (NUC) – +53"

4. Mauricio Zapata (TSC) – +58"

5. William Colorado (NUC) – +1:01

6. Jaider Muñoz (TSC) – +2:21

7. Juan Urlan (TSC) – +2:26

8. Jerónimo Calderón (TSC) – +2:32

9. Jhohan Marín (FUN) – +2:41

10. Juan Espitia (ACV) – +2:50