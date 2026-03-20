Así le ha ido a Santa Fe contra los equipos uruguayos, brasileños y argentinos en Copa Libertadores

Los días van pasando, Santa Fe no mejora en la Liga BetPlay 2026-I y ahora tendrá mayor actividad en la temporada porque se acerca la Copa Libertadores, la competencia más importante en estos momentos. Pablo Repetto sabe lo que es dirigir a nivel internacional.

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El entrenador uruguayo dirigió a Independiente del Valle en el 2016 llegando a la final eliminando a Boca Juniors y River Plate. Se ganó el nombre del ‘Mata gigantes’ sacando a estos dos campeones internacionales. Aunque perdió la final, es un director técnico de categoría para disputar este tipo de compromisos.

Este jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Santa Fe conoció su suerte en el torneo internacional en el que tendrá que medirse contra Peñarol, Corinthians y Platense de Argentina. Una zona compleja, especialmente con dos clubes que nunca ha enfrentado.

EL HISTORIAL DE SANTA FE CONTRA EQUIPOS ARGENTINOS EN COPA LIBERTADORES

En la tercera fecha de la Copa Libertadores, Santa Fe tendrá que visitar a Platense en un vibrante partido que marcará la historia, dado que, por primera vez se verán las caras. El ‘Calamar’ quedó campeón en el 2025 del Torneo Apertura y se ganó la posibilidad de participar en este certamen internacional.

Sin embargo, Santa Fe ha tenido que enfrentar a clubes como Racing, River Plate, Lanús, Rosario Central, Independiente de Avellaneda, Estudiantes de La Plata, entre otras instituciones. El primer registro data de 1967 cuando tuvieron que medirse con la ‘Academia’.

El historial favorece mucho más a los argentinos que han sacado mucho más los partidos adelante. Sin duda alguna, uno de los más recordados fue contra River Plate en pandemia cuando el equipo ‘Millonario’ tuvo varias ausencias y tuvo que acudir a Enzo Pérez como arquero. Los bogotanos perdieron 2-1 en Argentina. Así las cosas, este es el historial completo:

1967

Santa Fe 1-2 Racing

Santa Fe 2-2 Racing

River Plate 2-2 Santa Fe

River Plate 4-0 Santa Fe

Racing 4-1 Santa Fe

1972

Santa Fe 0-0 Rosario Central

Santa Fe 2-4 Independiente

Independiente 2-0 Santa Fe

Rosario Central 2-0 Santa Fe

2006

Santa Fe 3-1 Estudiantes de La Plata 1

Estudiantes de La Plata 1-0 Santa Fe

2015

Estudiantes de La Plata 2-1 Santa Fe

Santa Fe 2-0 Estudiantes de La Plata

2018

River Plate 0-0 Santa Fe

Santa Fe 0-1 River Plate

2021

Santa Fe 0-0 River Plate

River Plate 2-1 Santa Fe

ASÍ LE HA IDO A SANTA FE VS EQUIPOS URUGUAYOS

Con Peñarol tampoco se ha enfrentado de manera oficial en la Copa Libertadores y esta será la primera vez que se verán las caras estos dos clubes. Sin embargo, el cuadro cardenal sí ha tenido partidos contra equipos charrúas a lo largo de la competencia internacional.

En Copa Sudamericana ha habido más duelos, uno de ellos recordado contra Nacional de Uruguay en Montevideo con victoria cardenal. Sin embargo, en Libertadores solo se ha enfrentado con Defensor Sporting en 2006 con igualdades:

2006

Defensor Sporting 2-2 Santa Fe

Santa Fe 0-0 Defensor Sporting

EL HISTORIAL DE SANTA FE CONTRA EQUIPOS BRASILEÑOS EN COPA LIBERTADORES

Corinthians será su rival, uno que ya han enfrentado y, como ha sido la costumbre, nunca le han podido ganar a clubes de este país en condición de visitante. Esta será la deuda pendiente que tendrán que superar para poder dejar atrás ese mal registro con clubes de Brasil. De esa manera, este es el registro de partidos en este torneo internacional:

1961

Santa Fe 2-2 Palmeiras

Palmeiras 4-1 Santa Fe

2013

Gremio 2-1 Santa Fe

Santa Fe 1-0 Gremio

2014

Atlético Mineiro 2-1 Santa Fe

Santa Fe 1-1 Atlético Mineiro

2015

Santa Fe 0-1 Atlético Mineiro

Atlético Mineiro 2-0 Santa Fe

Santa Fe 1-0 Internacional

Internacional 2-0 Santa Fe

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2016

Corinthians 1-0 Santa Fe

Santa Fe 1-1 Corinthians

2017

Santa Fe 0-0 Santos

Santos 3-2 Santa Fe

2018

Flamengo 1-1 Santa Fe

Santa Fe 0-0 Flamengo

2021

Santa Fe 1-2 Fluminense

Fluminense 2-1 Santa Fe