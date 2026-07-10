Un delantero de Santa Fe podría irse al fútbol europeo

El futuro de Jersson González parece estar lejos de Deportes Tolima y podría incluso dar un giro hacia el fútbol europeo. El extremo, cuyos derechos deportivos pertenecen a Independiente Santa Fe, analiza varias alternativas para la segunda parte de 2026, entre ellas una propuesta procedente de Rusia.

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La primera novedad es que el atacante no continuará en Deportes Tolima. El conjunto pijao decidió no ejecutar la opción de compra del futbolista, por lo que deberá regresar a Santa Fe mientras se define cuál será su próximo destino.

En medio de ese panorama, han aparecido varios interesados. Uno de ellos es Deportivo Cali, equipo que ya habría manifestado su intención de incorporar al extremo para afrontar el segundo semestre de la Liga BetPlay.

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Jersson González podría jugar en el fútbol de Rusia

No obstante, la opción que más expectativa genera es la del fútbol europeo. De acuerdo con el periodista Óscar Ostos, Jersson González cuenta con una oferta procedente de Rusia, posibilidad que actualmente es manejada por la agencia que representa al jugador.

Por ahora no se conocen mayores detalles sobre el club interesado ni las condiciones de la negociación. Sin embargo, la propuesta aparece como una alternativa real y podría modificar los planes de Santa Fe, que contemplaba el regreso del atacante tras finalizar su préstamo en Ibagué.

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Estadísticas de Jersson González

González viene de disputar un año y medio con Deportes Tolima, equipo con el que acumuló 71 partidos oficiales, 12 goles y cuatro asistencias. Antes también había jugado cedido en Independiente Medellín, mientras que con Santa Fe registra 99 compromisos, 15 anotaciones y ocho asistencias.

Se espera que durante la próxima semana quede resuelto el futuro del futbolista. Mientras Santa Fe aguarda una definición sobre uno de los jugadores de su propiedad, el extremo estudia si continúa su carrera en el fútbol colombiano o da el salto al balompié europeo con la oferta llegada desde Rusia.