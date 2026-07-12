Selección Colombia: confirmada una salida del cuerpo técnico

La Selección Colombia comenzó a tener movimientos en su cuerpo técnico tras la eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Mientras la Federación Colombiana de Fútbol analiza el futuro del proyecto encabezado por Néstor Lorenzo, ya quedó confirmada la primera salida de uno de sus integrantes.

Amaranto Perea, de la Selección Colombia al Medellín

Luis Amaranto Perea dejó de ser asistente técnico de la Selección Colombia para asumir de manera oficial como director técnico de Independiente Medellín, cargo que ya ocupa tras finalizar la participación de la tricolor en el Mundial.

La salida del exdefensor estaba prevista desde hace varias semanas. El pasado 26 de mayo, Independiente Medellín anunció su contratación y el acuerdo contemplaba que Perea permaneciera con la Selección Colombia hasta el final de la Copa del Mundo antes de incorporarse al equipo antioqueño.

Con este movimiento, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo pierde a uno de sus hombres de confianza, quien lo acompañó desde el inicio del proceso al frente de la Selección Colombia y participó en las diferentes competencias disputadas desde 2022.

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¿Néstor Lorenzo sigue en la Selección Colombia?

Ahora, la Federación Colombiana de Fútbol deberá tomar una decisión clave. En los próximos días se definirá la continuidad o no de Néstor Lorenzo al frente de la Selección, una determinación que marcará el camino del proyecto deportivo.

Si el entrenador argentino continúa en el cargo, la prioridad será encontrar un reemplazante para ocupar el puesto que deja Amaranto Perea dentro del cuerpo técnico de la tricolor.

En caso de que la Federación decida poner fin al ciclo de Lorenzo, el nuevo seleccionador llegará con su propio grupo de trabajo, por lo que se conformaría un cuerpo técnico completamente nuevo para afrontar el siguiente proceso.

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El DIM, la casa de Amaranto Perea

Perea, de 47 años, regresó así al club que considera su casa. Formado en las divisiones menores de Independiente Medellín, fue el único equipo colombiano en el que actuó como futbolista y allí también celebró un título antes de dar el salto al fútbol internacional.

Como entrenador, el antioqueño ha dirigido al Atlético de Madrid C, Leones de Itagüí y Junior de Barranquilla. En la Selección Colombia se desempeñó como asistente técnico de Néstor Lorenzo desde la llegada del argentino, en junio de 2022, hasta el final de la participación del combinado nacional en el Mundial de 2026.