Lilibeth Chacón ganó la etapa reina y es nueva líder de la Vuelta a Colombia Femenina

La ciclista venezolana Lilibeth Chacón (Eneicat Becal) ganó este viernes 5 de junio la etapa 4, considerada la jornada reina, de la Vuelta a Colombia Femenina.

Lea también Selección Colombia: las tres cosas que están en juego en la Liga de Naciones

La fracción contó con un recorrido total de 113.3 kilómetros con salida desde Girardot, Cundinamarca, y meta en el mítico Alto de La Línea.

Chacón, que además se convirtió en la nueva líder de la clasificación general, superó en el remate de la etapa a Jasmín Soto (Patobike), que cruzó la meta en la segunda posición y a Angie Londoño (Oroexpress), quien completó el podio.

Top 5 de la etapa 4 - Vuelta a Colombia femenina

1. Lilibeth Chacón (Eneicat)

2. Jasmín Soto (Patobike) a 8''

3. Angie Londoño (Oroexpress) a 18''

4. Zara Lamprea (Ciclismo Capital) a 1'12''

5. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito) a 1'24''

Lea también Paranaense contrató a un goleador de la Liga Betplay

La clasificación general sufrió un importante revolcón, teniendo en cuenta que Lilibeth Chacón se convirtió en la nueva líder al desplazar a Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito), que descendió hasta la cuarta casilla.

En a segunda posición de la Vuelta a Colombia quedó ahora Angie Londoño (Oroexpress) a 12'' y el podio lo completa Jasmín Soto (Patobike) a 34''.

Lea también Cali pierde importante jugador por suspensión

Top 5 clasificación general - Vuelta a Colombia Femenina

1. Lilibeth Chacón (Eneicat) 14H39'23''

2. Angie Londoño (Oroexpress) a 12''

3. Jasmín soto (Patobike) a 34''

4. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito) a 1'18''

5. Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) a 2'30''