Lilibeth Chacón ganó la etapa reina y es nueva líder de la Vuelta a Colombia Femenina

La ciclista venezolana Lilibeth Chacón (Eneicat Becal) ganó este viernes 5 de junio la etapa 4, considerada la jornada reina, de la Vuelta a Colombia Femenina.
La fracción contó con un recorrido total de 113.3 kilómetros con salida desde Girardot, Cundinamarca, y meta en el mítico Alto de La Línea.
Chacón, que además se convirtió en la nueva líder de la clasificación general, superó en el remate de la etapa a Jasmín Soto (Patobike), que cruzó la meta en la segunda posición y a Angie Londoño (Oroexpress), quien completó el podio.
Top 5 de la etapa 4 - Vuelta a Colombia femenina
1. Lilibeth Chacón (Eneicat)
2. Jasmín Soto (Patobike) a 8''
3. Angie Londoño (Oroexpress) a 18''
4. Zara Lamprea (Ciclismo Capital) a 1'12''
5. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito) a 1'24''
La clasificación general sufrió un importante revolcón, teniendo en cuenta que Lilibeth Chacón se convirtió en la nueva líder al desplazar a Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito), que descendió hasta la cuarta casilla.
En a segunda posición de la Vuelta a Colombia quedó ahora Angie Londoño (Oroexpress) a 12'' y el podio lo completa Jasmín Soto (Patobike) a 34''.
Top 5 clasificación general - Vuelta a Colombia Femenina
1. Lilibeth Chacón (Eneicat) 14H39'23''
2. Angie Londoño (Oroexpress) a 12''
3. Jasmín soto (Patobike) a 34''
4. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito) a 1'18''
5. Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) a 2'30''