Lista de campeones del Clásico RCN

Se aproxima una nueva edición del Clásico RCN, la cual en 2026 se disputará entre el 19 y el 27 de septiembre con paso por siete departamentos (Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia).

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El Clásico RCN Sistecrédito 2026 contará además con la participación de casi 200 ciclistas, y un recorrido de 1.272 kilómetros.

Ahora, es pertinente revisar cuáles son los campeones del 'Duelo de Titanes' a lo largo de la historia. Varios de ellos se abrieron paso en Europa luego de conquistar el Clásico.

Historial de campeones del Clásico RCN

1961-1970: Rubén Darío Gómez ('61, '62), Cochise Rodríguez ('63), Gabriel Halaixt Buitrago ('64), Javier Suárez ('65, '66), Carlos Montoya ('67), Jairo Grijalba ('68), Álvaro Pachón ('69), Óscar González ('70).

1971-1980: Rafael Antonio Niño ('71, '75, '77, '78, '79), Albeiro Mejía ('72), Juan de Dios Morales ('73), Norberto Cáceres ('74), José Patrocinio Jiménez ('76), Fabio Navarro ('80).

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1981-1990: Manuel Gutiérrez ('81), Lucho Herrera ('82, '83, '84, '86), Francisco Rodríguez ('85), Fabio Parra ('87), Álvaro Mejía ('88, '89), Gustavo Wilches ('90).

1991-2000: Fabio H. Rodríguez ('91), Alberto Camargo ('92), Luis Alberto González ('93), Julio C. Rangel ('94), Raúl Montaña ('95, '97 '98), Israel Ochoa ('96), Jairo Hernández Montoya ('99), Juan Diego Ramírez ('00).

2001-2010: Juan Diego Ramírez ('01), José Castelblanco ('02, '03), Hernán Buenahora ('04), Libardo Niño ('05, '07), Javier Alberto González ('06), Óscar Sevilla ('08), Mauricio Ortega ('09), Félix Cárdenas ('10).

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2011-2020: Rafael Infantino ('11), Óscar Sevilla ('12, '16, '19), Camilo Andrés Gómez ('13), Óscar Soliz ('14), Omar Mendoza ('15), Juan Pablo Suárez ('17), Álex Cano ('18), José Tito Hernández ('20).

2021-2025: Fabio Duarte ('21), Aldemar Reyes ('22, '23), Kevin Castillo ('24), Diego Camargo ('25).