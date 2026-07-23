Richard Carapaz, demoledor para ganar la etapa 18 del Tour de Francia; cruzó en soledad la meta

Este jueves 23 de julio se disputó una nueva jornada del Tour de Francia. La etapa 18 empieza a definir algunos aspectos en la clasificación general con Tadej Pogacar que sigue sacando diferencias frente a Remco Evenepoel que va en la segunda casilla detrás del esloveno.

Jasper Philipsen se quedó con la pelea en la etapa 17 y dio pie para una nueva fracción con un final en ascenso para escalar a lo alto del Orcières-Merlette en un recorrido de 185 kilómetros con Voiron como el punto de partida.

La primera etapa en los Alpes con el ascenso definitivo a Orcières-Merlette que vuelve a ser protagonista después de seis años empieza a dar de qué hablar para los escaladores. Además, hubo cuatro puertos de montaña, uno de primera categoría, uno de segunda categoría y otros dos de tercera categoría.

RICHARD CARAPAZ GANÓ EN SOLEDAD LA ETAPA 18 DEL TOUR DE FRANCIA

Durante las primeras sensaciones de la etapa 18 del Tour de Francia, cinco competidores buscaron componer la fuga con Mathis Le Berre, Jonas Abrahamsen, Nicolas Vinokurov, Aaron Gate y Lewis Askey. Del pelotón salieron Ben Healy, Egan Bernal y Richard Carapaz que apretaron a los escapados.

De estos tres ciclistas que neutralizaron a Le Berre, Abrahamsen, Vinokurov, Gate y Askey, Egan Bernal redujo un poco la velocidad y se quedaron Ben Healy y Richard Carapaz en la pelea por el frente de la carrera. Sin embargo, al ecuatoriano no le alcanzó el intento de escalar la primera cota, pues, Valentin Paret-Peintre se quedó con los diez puntos de la montaña.

Tras coronar la montaña, siete ciclistas se tomaron el frente de la carrera con Tobias Johannessen, Pablo Castrillo, Thymen Arensman, Matteo Jorgenson, Nicolas Breuillerd, Mads Pedersen y Felix Engelhardt con 15 segundos de distancia frente al pelotón.

Aunque Egan Bernal se quedó atrás en los primeros kilómetros, el colombiano aceleró para ponerse a 38 segundos de los escapados junto con Richard Carapaz que buscaron abrir camino para apretarle al grupo de los fugados. Nuevamente, el ecuatoriano no pudo frente a Valentin Paret-Peintre que ganó la segunda cota.

La pelea en las montañas continuó siendo protagonizada por el francés y por el sudamericano. Valentin Paret-Peintre coronó la tercera cota, mientras que Richard Carapaz fue segundo.

Con el paso de los kilómetros, Matteo Jorgenson atacó junto con Tobias Johannessen. Brandon McNulty abandonó la carrera sobre los últimos veinte kilómetros. Valentin Paret-Peintre dominó todos los puertos de montaña antes de la última ascensión ganando las cuatro cotas.

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Sobre el final se dieron grandes ataques por parte de ciclistas como Richard Carapaz y Matteo Jorgenson que se escaparon. Carapaz tomó más ventaja en el frente de la carrera para intentar llegar en soledad a la línea de meta para concluir la etapa 18 del Tour de Francia.

La distancia entre Richard Carapaz y los demás competidores ya era de 37 segundos a falta de 900 metros para el final de la carrera. Nadie pudo detener al ecuatoriano y Sudamérica triunfó con la victoria en la decimoctava jornada del ciclista del EF Education-EasyPost con un tiempo de 4:26:21.