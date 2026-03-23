Dudamel lamentó la derrota contra Alianza: "Genera amargura perderlo así en pelota quieta"

Se complicó el Deportivo Cali en esa necesidad de volver a ser protagonista en las fases finales de la Liga BetPlay. Con Rafael Dudamel se esperaba que las victorias regresaran, y, aunque el debut fue un triunfo frente al Cúcuta Deportivo, llegó un empate y una derrota en el camino del venezolano.

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Rafael Dudamel es el último campeón de la Liga BetPlay con el Deportivo Cali en 2021 tomando al equipo en una situación peor en cuanto al puntaje se refiere hace cinco años, pero con un resurgimiento que espera volverlo a poner en práctica en el 2026.

La tabla del descenso también empieza a prender las alarmas de un necesitado Cali que debe encontrar la reacción necesaria para poder terminar con esta realidad que viven desde hace algunos torneos. Rafael Dudamel analizó la derrota del cuadro azucarero y lamentó la poca generación de juego que tuvo su equipo a lo largo de los 90 minutos.

RAFAEL DUDAMEL LAMENTÓ EL GOL EN PELOTA PARADA

Fue un partido en el que Alianza Valledupar se sintió mejor en el campo de juego contra un Cali que poco llegó a la portería de un viejo conocido como Johan Wallens. Fabián Cantillo aprovechó un error defensivo para anotar el único gol y Pedro Gallese salvó dos anotaciones en el segundo tiempo.

Rafael Dudamel afirmó que, “es muy evidente que no hemos tenido claridad en ese último tercio de la cancha, no hemos sido productivos y por ende, la cantidad de opciones fueron muy escasas. Siento que más allá de esos primeros veinte minutos en donde posicionalmente por el cambio de estructura táctica de Alianza, ellos han tenido un control del juego y después de nuestra lectura, nunca tuvimos mayores inconvenientes en defensa.

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Ofensivamente sí nos faltaba más fluidez en la construcción de juego, nuestro 3-2 no encontraba la claridad para saltar esa primera presión del rival. El segundo tiempo cambiamos de sistema pasando a un 4-3. Nos falta tener más finura y más tranquilidad en el último cuarto para hacer pases dentro del área, no decidir con tanta ansiedad y fuimos imprecisos. Al final generamos muy poco, ellos también y genera amargura perderlo desde la pelota quieta”.

También complementó poniendo la cara a la derrota, “sabemos que perder este tipo de partidos contra este rival pesa muchísimo y hay que aprovechar esta semana larga para prepararnos bien para enfrentar al Deportivo Pereira en nuestra casa que sabemos que es vivir o morir”.

RAFAEL DUDAMEL ANALIZÓ AL ALIANZA TRAS LA DERROTA

El entrenador venezolano explicó que la victoria y el punto de inflexión en la lectura del rival se dio por imprecisiones y por lo que pasaba dentro del estadio, “de lo que habíamos trabajado en la semana, la única variación fue la intención de Alianza de tener jugadores por el centro del campo. No cambió nada en la amplitud de los buenos inicios, sobre todo en los pies de Pedro Franco.

No tuvieron una profundidad que nos mantuviera preocupados. Nos llevó unos minutos poder leer lo que hacían con Fabián Cantillo y con Josy Pérez. Jugó un papel importante la emoción de la hinchada. Era más el ruido de la gente que lo que pasaba en el campo”.

Continuó con esa misma línea, afirmando que todo se abrió por medio de un gol de pelota quieta, “la acción de gol de pelota quieta y transición rápida de Misael (Martínez) no nos llevaron mayor peligro. Nos costó más por nuestra ineficacia. Nos duele y nos cuesta, pero quedan 18 puntos que nos dan la posibilidad y un margen amplio que debemos aprovechar ante el Pereira”.

LA NÓMINA DEL CALI QUE NO HA ENCONTRADO EL RUMBO: RAFAEL DUDAMEL ENCONTRÓ EL PROBLEMA

Le preguntaron por la nómina que armó en Cali, que, aunque no fue Rafael Dudamel el que la pidió, sentenció que tienen talento y de virtudes, pero, “lo que se ha hecho hasta ahora no ha alcanzado sea de manera individual, táctica o el rendimiento mismo que ha tenido el plantel”.

Rafael Dudamel apenas dirigió su tercer partido con Cali contando con una victoria, un empate y una derrota. Dejó claro que para un recién llegado se necesita adaptación, “es indiscutible que cuando uno llega al Cali uno vive otro tipo de presiones, de exigencias, de responsabilidades y eso lleva un tiempo de madurez, de poder saber convivir con esa exigencia más emocional que otra cosa. A veces a algunos les alcanza el tiempo para poder convivir con ella, a veces no les alcanza y pasan sin pena ni gloria.

Hoy los tengo en mis manos con la confianza que le podamos brindar a convivir con esta presión, y podamos contar al final de la historia que muchos aprovecharon la oportunidad de estar en el Cali. Queremos llegar a un equipo grande y saber comportarse y rendir al nivel de un equipo grande. Lo que manda es el resultado para ser bien valorados. Debemos continuar en esa lucha”.