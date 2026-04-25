Los cuatro colombianos que correrán la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

El ciclismo colombiano volverá a decir presente en una de las carreras más importantes del calendario internacional, luego de confirmarse que cuatro corredores nacionales estarán en la disputa de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026.

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Se trata de Egan Bernal, Brandon Rivera, Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago, quienes representarán al país en esta clásica de un día considerada uno de los cinco ‘monumentos’ del ciclismo mundial.

En cuanto a sus equipos, Bernal y Rivera harán parte del Ineos Grenadiers, una de las escuadras más fuertes del pelotón internacional y que habitualmente tiene protagonismo en este tipo de competencias.

Por su parte, Daniel Felipe Martínez competirá con el Red Bull-Bora-hansgrohe, equipo en el que no partiría como líder principal, pero sí como una ficha importante dentro de la estrategia colectiva.

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Entre tanto, Santiago Buitrago integrará la nómina del Bahrain Victorious, donde ha venido consolidándose como uno de los corredores latinoamericanos más regulares en pruebas de alto nivel.

¿Cuándo se corre la Lieja-Bastoña-Lieja?

La carrera se disputará el domingo 26 de abril, con un exigente recorrido que alcanzará los 259,5 kilómetros, caracterizado por múltiples cotas que suelen definir la competencia en los tramos finales.

Además, el nivel será de élite, pues en la prueba también estarían figuras como Remco Evenepoel y Tadej Pogačar, dos de los máximos candidatos al título.

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Para los colombianos, esta participación representa una oportunidad importante de medirse en un terreno distinto, teniendo en cuenta que el país no cuenta actualmente con un clasicómano puro que domine este tipo de carreras.

Así, la presencia de cuatro corredores en la Lieja-Bastoña-Lieja marca un hecho destacado para el ciclismo nacional, que buscará protagonismo en una de las pruebas más exigentes y tradicionales del WorldTour.