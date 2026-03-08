Luke Lamperti dio la sorpresa y se quedó con la primera etapa del París-Niza

Este domingo 8 de marzo se disputó la primera etapa de París-Niza, una de las carreras más importantes del calendario ciclístico en este 2026. La presencia de Juan Ayuso y de Jonas Vingegaard esperaba dar de qué hablar, especialmente porque para esta competencia no estaba Matteo Jorgenson.

Vea también: Cali le arrebataría técnico a Nacional: el candidato para reemplazar a Gamero

Sin duda alguna, el ciclista estadounidense es la gran figura de esta competencia, pues, ganó la París-Niza en 2024 y en el 2025. Sin el norteamericano, Juan Ayuso y Jonas Vingegaard tomaban el rótulo de favoritos.

Esta competencia también tuvo protagonismo de ciclistas colombianos con Daniel Felipe Martínez, Juan Guillermo Martínez y Harold Tejada, este último que fue el mejor colombiano en el 2025 quedando octavo después de las ocho etapas recorridas entre la capital de Francia y Niza, otra de las ciudades más importantes de dicho país.

Sin embargo, los favoritos poco o nada pudieron hacer para poder llevarse un buen puesto en la clasificación general en la primera jornada del París-Niza. La victoria terminó siendo de otro norteamericano como Luke Lamperti.

VICTORIA DE LUKE LAMPERTI QUE SE AFIANZA EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL

La necesidad de los ciclistas es superar lo hecho por Matteo Jorgenson que fue el último ganador de la París-Niza en 2025. Para esta edición de la carrera, el estadounidense no competirá. Con eso en juego, todo inició este domingo 8 de marzo con una primera etapa de 171 kilómetros entre Achères como punto de partida y Carrières-sous-Poissy para finalizar la jornada.

Le puede interesar: [VIDEO] Camilo Vargas se puso la capa: magistral penal atajado antes de Fecha FIFA

Además, esta primera jornada tuvo cuatro puertos de tercera categoría entre la mitad y el final de la carrera. Un perfil con media montaña que espera dar de qué hablar para los escaladores en busca de quedarse con una buena posición en la clasificación general desde la jornada inicial y un esprint final.

Una vez arrancó la etapa en París-Niza la carrera se demoró un poco en tomar forma. Tuvieron que pasar los primeros 11 kilómetros para que se formara una fuga inicial con seis competidores peleando por llegar a la línea de meta. Entre ellos estuvo Casper Pedersen, Luke Durbridge, Patrick Gamper, Max Walker, Mathis Le Bierre y Sebastien Grignard. La distancia con el pelotón ya era de 1:10.

De hecho, a lo largo de los siguientes kilómetros nadie pudo desbancar a estos ciclistas que se fugaron a falta de 160 kilómetros. La distancia ya era de casi dos minutos entre los escapados y el pelotón.

Casper Pedersen fue la gran figura que se quedó con las cotas y lidera la clasificación general de montaña desde esta primera etapa. Por los lados de los favoritos como Jonas Vingegaard y Juan Ayuso no hubo muchas novedades con el pasar de los minutos y los kilómetros recorridos ni tampoco figuraron los colombianos.

Lea también: Juan Fernando Quintero es noticia en Argentina: tiempo récord para River Plate

El sudamericano que sí apretó y dio de qué hablar fue Orlius Aular, el ciclista venezolano que presionó los pedales para llegar a los últimos kilómetros peleando por cruzar la línea de meta. El ganador terminó siendo Luke Lamperti, representante de Estados Unidos con un tiempo de 3:45:17. Con el mismo tiempo lo siguió Vito Braet, ciclista belga y Aular que se metió al podio de la fracción inicial.