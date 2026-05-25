Vingegaard sorprende al poner fecha para su retiro del ciclismo profesional

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha revalidado su condición de máximo favorito para quedarse con el título del Giro de Italia al ser el líder de la clasificación general, luego de la etapa 15 y además por haber conseguido tres victorias de etapa.

Lea también Colombianos del Gran Fondo Giro de Italia vivieron premiación en pleno triunfo de Vingegaard

Antes de iniciarse la tercera y definitiva semana de la 'corsa rosa', Vingegaard lidera la carrera con una ventaja de 2'26' sobre el portugués Afonso Eulálio (Bahrain Victorious), quien es segundo.

El top 3 lo completa el austriaco Felix Gall (Decathlon CMS CGM Team) a 2'50''.

Vingegaard habló de su retiro

En diálogo con la prensa este lunes 25 de mayo, en la última jornada de descanso del Giro de Italia, Jonas Vingegaard se refirió a la posible fecha de retiro del ciclismo profesional.

Vingegaard aseguró que después de un sufrir un fuerte accidente en la Vuelta al País Vasco en 2024 ha reconsiderado algunos aspectos en su vida.

Lea también Giro de Italia 2026: Egan Bernal y colombianos en la clasificación general tras la etapa 15

Adicionalmente, el danés explicó que no pretende competir hasta los 35 años.

"Desde mi accidente en 2024, he ido año a año. De momento, no me veo retirándome, pero este es mi octavo año como profesional y no me veo compitiendo hasta los 35. Cumplo 30 años en diciembre, así que no me quedan muchos años. Mientras lo disfrute, seguiré compitiendo", dijo Vingegaard.

Jonas Vingegaard piensa en el Giro de Italia

Lea también Paul Seixas correrá el Tour de Francia 2026; alerta para Pogacar

Jonas Vingegaard, que tiene casi asegurado el título del Giro de Italia, también reconoció que en la última semana medirá sus fuerzas, ya que está pensando en lo que será su participación en el Tour de Francia y en la lucha que tendrá con el esloveno Tadej Pogacar.

"No sólo voy a defender la 'maglia' rosa, pero pensando en el Tour, tampoco quiero centrarme en todas las etapas que aún quedan. Pensando en el Tour, no quiero ir a por todas las etapas que quedan. Eso lo haría más difícil de lo necesario. Pero también quiero honrar este Giro", afirmó.