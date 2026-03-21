México ganó oro y Colombia la medalla de plata en hombres Sub-23 del Panamericano de ciclismo

El Campeonato Panamericano de Ciclismo en ruta se está desarrollando en suelo colombiano con Montería y Cereté como las dos protagonistas en medio de semanas complicadas en el departamento de Córdoba por las inundaciones que ha habido últimamente.

Lea también Jugador de Millonarios prendió alarmas: se desplomó en pleno partido

Pese a esto, eso no ha sido ningún impedimento para que se lleve a cabo la competencia en Montería y Cereté. Todas las emociones del Campeonato Panamericano de Ciclismo en ruta se pueden seguir con la transmisión televisiva de RCN, la app del Canal RCN, el YouTube y el programa Gregarios con Mario Sábato, Juan Charry, Camilo Uribe y Sebastián Araujo.

Este sábado 21 de marzo la jornada arrancó con la prueba de Damas élite con triunfo de Catalina Soto de la selección de Chile y con Diana Peñuela que quedó tercera para la delegación de Colombia. En horas posteriores, fue el turno para los hombres de la categoría Sub-23.

JOSÉ JUAN PRIETO DE MÉXICO GANÓ LA PRUEBA DE HOMBRES SUB-23

La carrera que tuvo lugar en Cereté contó con un recorrido de 160,8 kilómetros con un perfil tranquilo sin muchos puertos de montaña y con una etapa más llana que cualquier otra cosa. Mientras se desarrollaba la pelea por el liderato de la jornada y para coronar al campeón panamericano de la categoría Sub-23, México y Colombia fueron las dos delegaciones que mejor protagonismo tuvieron y que llegaron a la línea de meta primero.

Con las características de la etapa, todo iba a terminar con un esprint definitivo en el que los velocistas iban a ser protagonistas y determinantes para decidir el título. Justamente, para la línea de meta llegaron varios competidores al mismo tiempo.

Lea también Chile se llevó el oro y Colombia el bronce en la prueba de ruta de mujeres élite del Campeonato Panamericano

Esta categoría contó con 46 ciclistas en la pelea por llegar a la línea de meta. Los primeros 29 llegaron al mismo tiempo al final de la carrera, lo que demostró la paridad que hubo a lo largo de los 160 kilómetros recorridos.

Con ese contexto, José Juan Prieto, ciclista de México fue el primero en llegar a la línea de meta con un tiempo de 03:43:39. El esprint final tuvo a Cristian Vélez y a José Antonio Prieto con el mismo tiempo del ganador. Los mexicanos volvieron a sumarse al podio, en el que Colombia obtuvo la medalla de plata.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE HOMBRES SUB-23 EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE CICLISMO EN RUTA

1. José Juan Prieto | México | 03:43:39

2. Cristian Vélez | Colombia | m.t.

3. José Antonio Prieto | México | m.t.

4. Arlex Méndez | Venezuela | m.t.

Lea también Chicho Arango seguirá sin jugar en Nacional tras nuevo parte médico

5. Facundo Ambrosi | Argentina | m.t.

6. Luis Bonfim | Brasil | m.t.

7. Jadian Neaves | Trinidad y Tobago | m.t.

8. Martín Mancilla | Chile | m.t.

9. Sebastián Ruiz | México | m.t.

10. Nahuel Cruz | República Dominicana | m.t.