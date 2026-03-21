Jugador de Millonarios prendió alarmas: se desplomó en pleno partido

Este sábado 21 de marzo, Millonarios enfrentará a Once Caldas en condición de visitante en un duelo que tiene a un club que quiere tomar el liderato de la Liga BetPlay, y otro que quiere afianzarse dentro de los ocho. El Palogrande siempre ha sido un estadio complejo para los ‘Embajadores’, y, seguramente, esta no será la excepción.

En medio de la preparación para este encuentro de la Fecha 13 de la Liga BetPlay, Millonarios tuvo que prender las alarmas con lo que pasa en el equipo Sub-20 mientras se desarrollan partidos juveniles precompetitivos cuando se acerca la Supercopa Juvenil que tendrá el protagonismo de las estrellas del futuro.

Se trata nada más ni nada menos que de un problema grande de salud con el volante de creación de Millonarios Sub-20, Santiago Castrillón. El bumangués de 18 años estaba en medio de un clásico ante Independiente Santa Fe y tuvo que ser asistido de manera inmediata por un desvanecimiento en la cancha.

¿QUÉ PASÓ CON SANTIAGO CASTRILLÓN, JUGADOR DE MILLONARIOS?

Santiago Castrillón es una de las grandes apuestas del equipo bogotano, especialmente, teniendo en cuenta que Millonarios es un equipo que últimamente ha utilizado mucho a sus canteranos que han demostrado mucha categoría para vestir los colores del cuadro ‘Embajador’.

En pleno enfrentamiento ante Independiente Santa Fe en la sede deportiva de Millonarios, el partido tuvo que ser interrumpido por varios minutos después de que Santiago Castrillón cayera al suelo de manera imprevista y sin ningún aviso anterior con lo que podía suceder.

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El volante ‘10’ de Millonarios se desplomó en el piso y la preocupación del club y de Santa Fe, sumado al de los médicos de las instituciones no se hizo esperar. Afortunadamente, de manera inmediata, el jugador recibió asistencia y fue trasladado a una unidad cercana.

Después de la asistencia recibida, el volante fue trasladado a la Clínica La Colina en el norte de Bogotá para confirmar el parte médico después de prender las alarmas. Santiago ya está en la unidad de cuidados intensivos a la espera de recuperarse al 100% y poder regresar a las canchas.

MILLONARIOS NO HA INFORMADO ACERCA DEL ESTADO DE SANTIAGO CASTRILLÓN

El volante tuvo que ser reanimado en la unidad médica. Fuentes cercanas a Millonarios también dieron a conocer un primer parte, afirmando que llegó con un estado de salud precario, muy inestable, y por eso la decisión de llevarlo directamente a cuidados intensivos.

Por ahora, en las cuentas de Millonarios no ha salido ninguna información acerca del estado de salud de Santiago Castrillón. El equipo ha preferido guardar cautela, pero los hinchas y allegados a la institución esperan conocer pronto un parte médico.

SANTIAGO CASTRILLÓN YA HABÍA SIDO CONVOCADO A UN PARTIDO DE MILLONARIOS

Sin duda alguna, Santiago es una de las grandes joyas que tiene la cantera de Millonarios y que, seguramente, en algunos años estará dando de qué hablar en el primer equipo. Por ahora, le tocará seguir teniendo la regularidad deseada en las juveniles a la espera de su recuperación.

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De hecho, en la Liga BetPlay 2025-II, Santiago Castrillón recibió su primera convocatoria con el primer equipo de Millonarios en un partido ante el Atlético Bucaramanga el 20 de octubre de 2025.