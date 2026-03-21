Chicho Arango seguirá sin jugar en Nacional tras nuevo parte médico

El presente deportivo de Atlético Nacional ha estado marcado por varios panoramas negativos, en cuanto a resultados, pero también lesiones que han perjudicado el planteamiento táctico de Diego Arias en partidos determinantes.

Una de las bajas más sensibles de la temporada sin duda alguna ha sido la de Cristian 'Chicho' Arango, quien lleva varias semanas fuera dentro del terreno de juego y podría continuar así otro par de fechas según el nuevo parte médico que dio a conocer el cuadro 'verdolaga' antes del duelo ante Internacional de Bogotá.

Chicho Arango ya entrena, pero todavía no está al 100%

Fue justamente el compromiso entre Águilas Doradas vs Atlético Nacional en donde se vivieron momentos de gran preocupación en el cuadro 'verdolaga' cuando el 'Chicho' Arango disputó un balón dividido con un defensor del conjunto local. En el choque, el jugador de Nacional llevó la peor parte y cayó al césped tras el impacto.

El equipo paisa reveló tras algunos días de incertidumbre lo que ocurrió con Arango y el desalentador parte médico en el que se evidencia una fractura, luxación y, al parecer, varias semanas afuera de los terrenos de juego.

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Arango poco a poco se ha venido recuperando y sigue en protocolo de manejo FIFA para tratar el tema de la conmoción cerebral, pero le sigue haciendo falta trabajar en el tema de la recuperación que sufrió en el hombro.

Antes del duelo contra Internacional precisamente se dio a conocer esta situación con el delantero, quien no estará en el terreno de juego del Atanasio Girardot para el partido de la fecha 13 de la Liga Betplay, pero ya se encuentra realizando trabajos con el resto del equipo, aunque sin mayor exigencia.

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¿Cómo llega Nacional en la tabla de posiciones de la Liga Betplay?

El 'verde paisa' es líder parcial de la competencia local con un total de 24 puntos a pesar de contar todavía con un partido menos en el calendario y de la reciente derrota que sufrió ante Millonarios en el marco de la fecha 12. Lo sigue de cerca Pasto y Once Caldas con las mismas unidades, pero la diferencia de gol de Nacional es mucho más alta, en especial después del encuentro ante Junior.

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¿Cómo le ha ido al 'Chicho' Arango en Nacional?

Tras su anhelado fichaje al 'verde paisa' en el inicio de la presente temporada, el delantero de 31 años ya ha tenido la oportunidad de jugar 6 partidos, alrededor de 200 minutos dentro del terreno de juego, en donde ya se ha podido reportar con su primera anotación.