Confirman el reemplazo de Imer Machado en la Comisión Arbitral

Recientemente se dio a conocer un controversial acontecimiento que podría llegar a cambiar el rumbo del Fútbol Profesional Colombiano en cuanto al arbitraje que se lleva a cabo tanto en primera como segunda división.

Lea también Néstor Lorenzo rompió el silencio antes de Suiza y dejó un mensaje que ilusiona a Colombia

El lunes 6 de junio se dio a conocer que Imer Machado habría renunciado a la dirección de la Comisión Arbitral del Fútbol Profesional Colombiano, por motivos personales y de salud. Este acontecimiento causó revuelo por parte de varios expertos y periodistas que estuvieron netamente de acuerdo con que dejara su cargo, pero por el momento la polémica gira en torno al reemplazo que se necesita de manera inmediata y que al parecer no han encontrado.

Jesurún no ha encontrado al reemplazo de Imer Machado

Tras retirarse de las canchas, Machado continuó vinculado al fútbol desde la dirección de la Comisión Arbitral de la FCF, donde asumió la responsabilidad de coordinar el desarrollo del arbitraje profesional y acompañar los procesos de formación y evaluación de los jueces del país.

El camino del exárbitro terminó de manera oficial y la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) inicia una nueva etapa en la que se deberá encargar de corregir un ciclo marcado por constantes cuestionamientos, polémicas y un creciente debate sobre el nivel del arbitraje colombiano.

Para ello, la mesa directiva de la Federación Colombia a de Fútbol, está haciendo una exhaustiva labor, tomando en cuenta que las competencias locales están a punto de arrancar.

Lea también Suiza confirma baja clave vs Colombia y duda con otra figura: dos problemas en el Mundial

Sin embargo, el desarrollo de la Copa Mundial no ha contribuido con el tiempo suficiente y Jesurún, quien se encuentra acompañando a la 'tricolor' en el certamen, no ha encontrado aún su reemplazo, tal como mencionó Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.

"El reemplazo era la persona que manejaba el VAR, cercana a Álvaro González, pero se ve que no pudo conseguir el doctor Jesurún alguien de su confianza o que tuviera suficiente conocimiento para echarle mano a esto".

Posible reemplazo de Imer Machado en la Comisión Arbitral

Ahora, la expectativa se centra en quién asumirá la dirección de la Comisión Arbitral y en las decisiones que adopte la Federación para modernizar un sistema que ha sido objeto de constantes críticas. Entre los nombres que han comenzado a mencionarse aparece el del árbitro FIFA Wilmar Roldán, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el sucesor de Machado.

Lea también Lorenzo reveló la clave para eliminar a Suiza y avanzar en el Mundial

Momentos relevantes de la gestión de Machado en el FPC

Machado, quien había asumido responsabilidades administrativas luego de retirarse del arbitraje profesional, era el encargado de liderar la preparación física y técnica de los jueces, coordinar las pretemporadas, supervisar los procesos de capacitación y participar en la planificación de las designaciones arbitrales para las competencias organizadas por la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Durante su gestión también acompañó la implementación del sistema VAR en el fútbol colombiano, una herramienta que, lejos de disminuir las controversias, terminó generando nuevos cuestionamientos por varias decisiones discutidas.