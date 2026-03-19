¿Cuál sería la última carrera de Nairo? Ya habría fecha oficial

Mucho se ha hablado del futuro ciclístico colombiano con varios deportistas que podrían dar un paso al costado en las próximas semanas en medio de las grandes carreras del 2026 como la Vuelta a Cataluña que ya se avecina este 22 de marzo. Uno de ellos es nada más ni nada menos que Nairo Quintana.

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Nairo Quintana con 36 años encima estaría cerca de decirle adiós a su carrera deportiva. De hecho, este domingo 22 de marzo, el mismo ciclista boyacense podría dar el paso al costado, dado que habría convocado a una rueda de prensa justo en la previa de la Vuelta a Cataluña.

Sin duda alguna, es una noticia inesperada en la que Nairo Quintana tendría listo un aviso que pondrá a todos los amantes del ciclismo alerta por el retiro de una carrera de 17 temporadas como profesional y 51 títulos, entre ellos, una Vuelta a España y un Giro de Italia.

LA VUELTA A CATALUÑA SERÍA LA ÚLTIMA COMPETENCIA DE NAIRO QUINTANA

Esta rueda de prensa pone atentos a todo el mundo ciclístico que espera el aviso de uno de los grandes ciclistas en la historia de Colombia. Aunque todavía no hay muchas cosas definidas sobre lo que dirá en esa conferencia o si de verdad pondrá fin a su trayectoria en la disciplina, es algo que se puede prever por sus 36 años que ya carga.

El medio Eurosport fue quien filtró la noticia de que esta rueda de prensa sería para que el mismo ciclista de Cómbita tome esa decisión de no seguir en el circuito profesional. Ya desde hace un buen tiempo se especulaba que el 2026 iba a ser su último año y lo haría de manera prematura en el mes de marzo en medio de la Vuelta a Cataluña.

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La conferencia se hará previo a disputar la Vuelta a Cataluña y hace unas semanas, el Team Movistar confirmó la presencia de Nairo Quintana en la disputa de la competencia por todo el suelo catalán que arrancará desde Sant Feliu de Guíxols y terminará en ese mismo punto.

Así las cosas, el domingo 22 de marzo ya se sabría completamente que Nairo Quintana dejaría su carrera deportiva como uno de los grandes competidores de la historia de esta disciplina en Colombia. Quintana competirá por última vez el lunes 23 hasta el domingo 29 en la Vuelta a Cataluña con el Team Movistar.

¿CÓMO LE HA IDO A NAIRO QUINTANA EN LA VUELTA A CATALUÑA?

Nairo Quintana participará en la Vuelta a Cataluña por decimosegunda ocasión. La primera no tuvo el mejor resultado en el 2011 en una carrera en la que no pudo terminar en el top 100 y tuvo que conformarse con un puesto 104. Este fue el punto de partida para un ciclista que estaba preparado para cosas grandes en esta competencia.

El siguiente año fue 26 y poco a poco se fue ganando un puesto en las primeras plazas. En 2013 fue cuarto a pocos segundos de meterse en el podio, luego fue quinto, hasta que, en 2016, sin ganar etapas logró coronarse campeón por primera y única vez de la Vuelta a Cataluña.

Por su parte, en el 2018 logró meterse en el podio ocupando la segunda posición a solo 29 segundos de Alejandro Valverde. Tres años más tarde fue 14, en 2024 tuvo que abandonar la carrera y el año pasado fue 19 en la clasificación general definitiva.

¿A QUÉ SE DEDICARÍA NAIRO QUINTANA DESPUÉS DEL RETIRO?

No ha habido mucha información sobre los planes del ciclista de Cómbita, Boyacá, pero todo parece indicar que no se dedicaría a nada de la disciplina, más allá de sus negocios, uno de ellos que sí tiene que ver con el ciclismo con indumentaria para ciclistas.

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Además, Nairo cuenta con otros negocios que son unos locales de café que ya están en Boyacá y en Bogotá. El Parche de Nairo y Café 9.30 Concept Store. Seguramente a eso se dedicará en los próximos meses Quintana cuando deje oficialmente la disciplina ciclística.