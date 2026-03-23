Nairo y los colombianos en la Vuelta a Cataluña: así quedó la clasificación general tras etapa 1

Este lunes 23 de marzo se disputó la primera etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 con la presencia de competidores colombianos que esperan hacerles frente a los grandes favoritos de esta carrera. Además, todo cobrará mayor importancia por Nairo Quintana que anunció su retiro oficial a final de la temporada.

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Estas serán las últimas carreras en las que figurará Nairo Quintana. El nacido en Cómbita, Boyacá hace 36 años espera repetir título en la Vuelta a Cataluña, aunque en la primera etapa no tuvo el mejor comienzo en busca de meterse dentro de las primeras posiciones de la competencia en tierras catalanas.

Aparte de Nairo Quintana y de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Tom Pidcock, Mikel Landa, Jay Vine, Florian Lipowitz, entre otros, la carrera también cuenta con Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling); Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), y Einer Rubio (Movistar Team).

ASÍ FUE LA PRIMERA ETAPA DE LA VUELTA A CATALUÑA

La Vuelta a Cataluña tuvo su primera fracción este lunes 23 de marzo con el punto de partida en Sant Feliu de Guíxols. Un recorrido de 172,8 kilómetros con dos puertos de montaña que dieron de qué hablar. El primero fue de tercera categoría en los kilómetros iniciales, y luego, uno de primera categoría en la mitad del trazado.

Desde los primeros pedaleos, la fuga se consolidó con cinco ciclistas junto con Baptiste Veistroffer, Unai, Hugo Aznar, Josh Burnett y Tyler Stites que sacaron ventaja de cuatro minutos frente al pelotón.

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Con el recorrido de los kilómetros, la distancia entre los fugados y el pelotón se fue acortando cada vez más con dos minutos y con un minuto y 20 segundos. No fue sino hasta los últimos veinte kilómetros que fueron alcanzados y se gestó una pelea entre los equipos para el esprint final.

Ahí estaba uno de los colombianos con Santiago Buitrago que no pudo mantener el ritmo y no pudo terminar la carrera entre los primeros diez ciclistas de la carrera. Justamente, quienes sí mantuvieron la intensidad fueron Remco Evenepoel y Dorian Godon. El francés del INEOS Grenadiers terminó ganando la etapa con un tiempo de 4:01:09.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA PRIMERA ETAPA

La primera etapa de la Vuelta a Cataluña tuvo el protagonismo de seis competidores. Entre ellos, Nairo Quintana, Iván Ramiro Sosa, Santiago Buitrago, Einer Rubio y Samuel Flórez que buscaban perfilarse en la clasificación general.

Los colombianos no pudieron mantener el ritmo, especialmente Santiago Buitrago que pedaleó y estuvo cerca de las primeras posiciones dentro de la carrera. Perdió pisada frente a Dorian Godon y Remco Evenepoel terminando en la posición 31 con el mismo tiempo del francés.

El siguiente de los colombianos fue Nairo Quintana que terminó los 172 kilómetros en la posición 56 con el mismo tiempo de su compatriota, y, por ende, en el mismo del francés Dorian Godon, ganador de la carrera. Iván Ramiro Sosa acabó como el 83 de la carrera a un minuto y 13 segundos del líder.

Einer Rubio terminó la primera jornada de la Vuelta a Cataluña en la posición 131 con una distancia de seis minutos frente a Dorian Godon. Samuel Flórez fue el peor de los colombianos con la casilla 151 a diez minutos del galo.

ASÍ VAN LOS COLOMBIANOS EN LA CLASIFICACIÓIN GENERAL

1. Dorian Godon | Francia | INEOS Grenadiers | 4:00:59

2. Remco Evenepoel | Bélgica | Red Bull Bora-Hansgrohe | a 4´´

3. Tom Pidcock | Reino Unido | Pinarello Q36.5 Pro Cyclint Team | a 6´´

4. Guillermo Silva | Uruguay | XDS Astana | a 10´´

5. Simone Gualdi | Italia | Lotto Intermaché | ´´

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31. Santiago Buitrago | Colombia | Bahrain – Victorious | a 10’’

56. Nairo Quintana | Colombia | Movistar Team | ´´

84. Iván Ramiro Sosa | Colombia | Equipo Kern Pharma | a 1:35´´

131. Einer Rubio | Movistar Team | a 6:39´´

151. Samuel Flórez | Modern Adventure Pro Cycling | a 10:30´´