O Gran Camiño 2026: colombianos y candidatos al título

El calendario ciclístico de la temporada 2026 continúa este martes 14 de abril con el inicio de la quinta edición de O Gran Camiño, prueba de categoría 2.1 que se disputa en las vías de España.
Colombianos en O Gran Camiño 2026
En la previa del inicio de la carrera se confirmó la participación de tres ciclistas colombianos, que buscarán victorias de etapa y además figuras en la clasificación general.
Se trata de Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) y Jesús David Peña (Efapel Cycling).
De los colombianos confirmados para la prueba, Sosa y Peña parten como líderes de sus respectivas escuadras.
Equipo Kern Pharma
Iván Ramiro Sosa
Anicolor / Campicarn
Santiago Mesa
Efapel Cycling
Jesús David Peña
Favoritos al título de O Gran Camiño 2026
Entre los favoritos al título de O Gran Camiño 2026 están:
Adam Yates (UAE Team Emirates), Jorgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike), Iván Romeo (Movistar Team).
Recorrido de O Gran Camiño 2026
O Gran Camiño 2026 comenzará este martes 14 de abril con una contrarreloj individual de 15 kilómetros.
La prueba contará con cinco jornadas, una contrarreloj, dos de media montaña y dos de alta montaña.