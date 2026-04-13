O Gran Camiño 2026: colombianos y candidatos al título

El calendario ciclístico de la temporada 2026 continúa este martes 14 de abril con el inicio de la quinta edición de O Gran Camiño, prueba de categoría 2.1 que se disputa en las vías de España.

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Colombianos en O Gran Camiño 2026

En la previa del inicio de la carrera se confirmó la participación de tres ciclistas colombianos, que buscarán victorias de etapa y además figuras en la clasificación general.

Se trata de Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) y Jesús David Peña (Efapel Cycling).

De los colombianos confirmados para la prueba, Sosa y Peña parten como líderes de sus respectivas escuadras.

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Equipo Kern Pharma

Iván Ramiro Sosa

Anicolor / Campicarn

Santiago Mesa

Efapel Cycling

Jesús David Peña

Favoritos al título de O Gran Camiño 2026

Entre los favoritos al título de O Gran Camiño 2026 están:

Adam Yates (UAE Team Emirates), Jorgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike), Iván Romeo (Movistar Team).

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Recorrido de O Gran Camiño 2026

O Gran Camiño 2026 comenzará este martes 14 de abril con una contrarreloj individual de 15 kilómetros.

La prueba contará con cinco jornadas, una contrarreloj, dos de media montaña y dos de alta montaña.