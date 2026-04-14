O Gran Camiño: resumen de la primera etapa y colombianos en la general

El danés Julius Johansen se convirtió en el primer líder de O Gran Camiño tras imponerse en la contrarreloj inaugural disputada en La Coruña, marcando un tiempo de 17:43 en un exigente recorrido de 15 kilómetros.

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Resumen de la primera etapa de O Gran Camiño

La jornada, que tuvo salida y llegada en la Torre de Hércules, presentó un trazado técnico con 235 metros de desnivel acumulado, lo que puso a prueba a los especialistas contra el reloj y dejó diferencias importantes desde el primer día de competencia.

Johansen dominó la fracción de principio a fin, registrando los mejores tiempos intermedios y superando por 16 segundos al portugués Rafael Reis y por 17 a su compatriota Nelson Oliveira, quienes completaron el podio de la etapa.

Entre los aspirantes a la general, el noruego Jørgen Nordhagen dejó buenas sensaciones al ubicarse cuarto a 28 segundos, mientras que el británico Adam Yates cedió algunos segundos y el italiano Alessandro Pinarello también quedó rezagado en la clasificación.

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Sin embargo, una de las grandes noticias de la jornada fue el bajo rendimiento de los colombianos, quienes no lograron destacarse y quedaron relegados a los últimos puestos de la clasificación general tras la primera etapa.

Jesús David Peña fue el mejor de los tres, pero apenas alcanzó la casilla 67 a 2:10 del líder, mientras que Santiago Mesa finalizó en la posición 90 a 2:51, evidenciando las dificultades en este tipo de recorrido.

El más afectado fue Iván Ramiro Sosa, quien terminó en la casilla 102 a 3:25, quedando prácticamente sin margen de error para lo que resta de la competencia si aspira a escalar posiciones.

Con estos resultados, la clasificación general queda encabezada por Johansen, seguido de Reis y Oliveira, mientras que los colombianos deberán apostar por etapas de montaña o jornadas más favorables para intentar revertir un inicio complicado en O Gran Camiño.

Clasificación general de O Gran Camiño - Etapa 1

1. Julius Johansen, UAE Team Emirates - XRG - 17:43

2. Rafael Reis, Anicolor / Campicarn - a 0:16

3. Nelson Oliveira, Movistar Team - a 0:17

4. Jorgen Nordhagen, Team Visma | Lease a Bike - a 0:28

5. Jakub Otruba, Caja Rural - Seguros RGA - a 0:39

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67. Jesús David Peña, Efapel Cycling - a 2:10

90. Santiago Mesa, Anicolor / Campicarn - a 2:51

102. Iván Ramiro Sosa, Equipo Kern Pharma - a 3:25