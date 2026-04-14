Torneo BetPlay 2026-I: tabla de posiciones a una fecha del final; hay cinco clasificados

A falta de una jornada para el final de la fase regular del Torneo BetPlay, la tabla de posiciones toma forma definitiva, con varios equipos ya clasificados y otros aún luchando por meterse en la siguiente ronda del campeonato.

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En la parte alta, Internacional Palmira lidera con 35 puntos y ya aseguró no solo su clasificación, sino también el lugar como cabeza de serie para la próxima fase. Lo siguen Unión Magdalena con 29 unidades, Deportes Quindío con 28, y tanto Real Cartagena como Envigado con 26 puntos, todos ya instalados en la siguiente instancia.

Por su parte, la disputa más cerrada se concentra en la zona media de la tabla, donde del sexto al undécimo lugar aún hay opciones de clasificación. Equipos como Tigres y Bogotá, ambos con 20 puntos, parten con ventaja, pero deberán ratificar su posición en la última jornada.

Más atrás aparecen Independiente Yumbo, Barranquilla, Patriotas Boyacá y Orsomarso, quienes aún mantienen posibilidades matemáticas de clasificar, por lo que la última fecha será determinante para definir los cupos restantes.

En contraste, desde la duodécima posición hacia abajo, equipos como Boca Juniors de Cali, Real Cundinamarca, Atlético, Leones y Real Santander ya no tienen opciones y quedaron eliminados del certamen.

Tabla de posiciones del Torneo BetPlay - fecha 14

Internacional Palmira — 35 Unión Magdalena — 29 Deportes Quindío — 28 Real Cartagena — 26 (+10) Envigado — 26 (+8)

Tigres — 20 (+2) Bogotá — 20 (+1) Independiente — 18 Barranquilla — 17 (-1) Patriotas — 17 (-2) Orsomarso — 16

Boca Juniors — 13 Real Cundinamarca — 12 Atlético — 9 (-9) Leones — 9 (-16) Real Santander — 7

La última fecha se disputará de manera simultánea este sábado 18 de abril a las 3:30 p. m. Todo está servido para un cierre vibrante en el Torneo BetPlay.

Programación última fecha del Torneo BetPlay 2026-I

Sábado 18 de abril - 3:30 p. m.

Tigres vs Deportes Quindío

Independiente Yumbo vs Real Cundinamarca

Real Cartagena vs Barranquilla

Atlético FC vs Unión Magdalena

Envigado vs Patriotas

Internacional Palmira vs Boca Juniors de Cali

Real Santander vs Bogotá FC

Orsomarso vs Leones