Oficial: tres colombianos fueron anunciados para el Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 empieza a tomar forma y ya fueron confirmados los primeros representantes colombianos para la carrera más importante del ciclismo mundial. A pocos días del inicio de la competencia, tres corredores nacionales aparecen en las nóminas oficiales de sus respectivos equipos.

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¿Cuándo inicia y cuándo acaba el Tour de Francia 2026?

La edición 2026 de la Grande Boucle se disputará entre el 4 y el 26 de julio, con salida en Barcelona y llegada, como es tradición, en París. La presencia colombiana sufrió una baja importante luego de descartarse la participación de Daniel Felipe Martínez con el Red Bull-Bora-hansgrohe.

El primero en anunciar su alineación fue el XDS Astana, que confirmó al huilense Harold Tejada y al antioqueño Sergio Andrés Higuita dentro de su grupo de ocho corredores para afrontar las tres semanas de competencia.

Tejada, de 29 años, llega en un buen momento deportivo tras conquistar una etapa de la París-Niza. Además, disputará su quinto Tour de Francia, luego de finalizar en el puesto 45 en 2020, 34 en 2023, 74 en 2024 y 44 en 2025.

Por su parte, Higuita afrontará su cuarta participación en la ronda francesa. El corredor de 28 años abandonó en 2020, terminó 25 en 2021 y firmó su mejor actuación en 2025, cuando ocupó la casilla 14 de la clasificación general.

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La escuadra kazaja estará conformada además por Mike Teunissen, Max Kanter, Nicolas Vinokurov, Davide Ballerini, Aaron Gate y Simone Velasco, quienes acompañarán a los dos colombianos durante la competencia.

El tercer colombiano confirmado es el antioqueño Fernando Gaviria, quien integrará la formación del Team Caja Rural-RGA. El velocista, de 31 años, disputará su tercer Tour de Francia, luego de sus participaciones en 2018 y 2024, ediciones en las que no logró completar las 21 etapas.

El equipo español también confirmó a Alex Molenaar, Joel Nicolau, Abel Balderstone, Sebastian Berwick, Stefano Oldani, Jakub Otruba y José Félix Parra, quienes compartirán filas con Gaviria en la carrera francesa.

Egan y Einer podrían correr el Tour de Francia 2026

La delegación colombiana aún podría aumentar en los próximos días. Se espera que tanto el Movistar Team como el Ineos Grenadiers oficialicen sus nóminas, en las que podrían aparecer Einer Rubio y Egan Bernal, respectivamente, ampliando así la presencia nacional en el Tour de Francia 2026.