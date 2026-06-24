Remco Evenepoel NO correría el Tour de Francia, ¿por qué?

A pocos días del inicio del Tour de Francia 2026, una inesperada situación pone en duda la participación de Remco Evenepoel, uno de los grandes favoritos para luchar por el podio de la carrera más importante del ciclismo mundial.

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El corredor belga del Red Bull-Bora Hansgrohe aparece en las apuestas como uno de los principales rivales de Tadej Pogačar (UAE) y Jonas Vingegaard (Visma). Sin embargo, un asunto reglamentario podría impedirle siquiera tomar la partida de la competencia.

Según informó el diario belga Het Laatste Nieuws, Evenepoel estaría obligado a competir este fin de semana en los campeonatos nacionales de Bélgica para evitar una sanción que comprometería seriamente sus planes para el Tour.

La normativa de la Federación Belga de Ciclismo establece que todos los corredores profesionales del país deben participar en el campeonato nacional de ruta. La obligación aplica sin importar la categoría, el palmarés o el estatus del ciclista.

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La posible sanción de la Federación Belga de Ciclismo a Evenepoel

De acuerdo con el reglamento, cualquier deportista que incumpla esta disposición se expone a una suspensión de nueve días, castigo que impediría a Evenepoel competir en el Tour de Francia, cuya salida está prevista para el próximo 4 de julio en Barcelona.

Massimo Van Lancker, director deportivo de la Federación Belga de Ciclismo, fue contundente al referirse a la situación. "No hay excepciones. El campeonato belga de ciclismo en ruta es obligatorio para todos los ciclistas profesionales, independientemente de su perfil o estatus", explicó.

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La única alternativa contemplada por la normativa sería la presentación de un certificado médico válido que justifique la ausencia del corredor. En ese caso, la sanción quedaría sin efecto.

La posibilidad de perder a Evenepoel sería un duro golpe para el Tour. El doble campeón olímpico está llamado a protagonizar una de las grandes batallas de la edición 2026 frente a Pogačar y Vingegaard, quienes parten como los máximos referentes de la clasificación general.

Por ahora, todo apunta a que el belga deberá estar presente en el campeonato nacional para evitar cualquier inconveniente. De lo contrario, una sanción administrativa podría dejar fuera de combate a uno de los hombres llamados a animar la lucha por el maillot amarillo en Francia.