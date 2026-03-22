Panamericano de Ruta 2026: así quedó la clasificación de la prueba masculina élite

La prueba de ruta élite masculina bajó el telón del Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta este domingo 22 de marzo en Montería, en una jornada exigente que reunió a varios de los corredores más importantes del continente. La competencia puso punto final al certamen con un recorrido largo y de mucho desgaste en territorio cordobés.

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Así fue el recorrido de la prueba élite masculina del Panamericano de Ruta

La carrera se disputó sobre una distancia total de 206,4 kilómetros, distribuidos en 16 vueltas a un circuito de 12,9 kilómetros. El trazado pasó por la Circunvalar Carrera 68, el sector del centro comercial Buenavista, la glorieta de Mocarí, la glorieta de la calle 29 y nuevamente el retorno hacia Buenavista.

Costa Rica ganó oro en el Panamericano de Ruta

En el cierre de la jornada, el costarricense Jason Huertas se quedó con la victoria al cruzar la meta con un tiempo de 4:31:44, en un embalaje muy apretado en el que varios corredores marcaron el mismo registro. El podio lo completaron el mexicano Cesar Macías y el argentino Leonardo Olabarruía.

Así le fue a los colombianos en la prueba élite masculina del Panamericano de Ruta

Colombia logró meter a un corredor en el grupo de los cinco mejores de la prueba, pues Fernando Gaviria finalizó en la quinta posición, también con tiempo de 4:31:44. Más atrás, en la séptima casilla, terminó Álvaro Hodeg, igualmente dentro del lote principal que definió la competencia.

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Tanto Gaviria como Hodeg aparecían como dos de las grandes cartas de Colombia para pelear por el podio, especialmente por sus condiciones para el remate en este tipo de llegadas. Sin embargo, aunque estuvieron en la definición y cumplieron con el trabajo de lanzamiento, finalmente no les alcanzó para meterse entre los tres primeros de la clasificación.

De hecho, los dos velocistas colombianos fueron protagonistas en el cierre de la prueba, pero el embalaje terminó favoreciendo a corredores que encontraron un mejor espacio en los metros finales. Así, Colombia se quedó sin celebrar en la última competencia del Panamericano, pese a haber tenido presencia importante en la resolución de la carrera.

Clasificación de la prueba de fondo élite masculina - Panamericano de Ruta

Jason Huertas, Costa Rica - 04:31:44 Cesar Macías, México - m.t. Leonardo Olabarruía, Argentina - m.t. Ogando Reynoso, República Dominicana - m.t. Fernando Gaviria, Colombia - m.t. Sebastián Brenes, Costa Rica - m.t. Álvaro José Hodeg, Colombia - m.t. Jyven González, Belice - m.t. Kaden Hopkins, Bermuda - m.t. Eric Fagúndez, Uruguay - m.t.

El desenlace dejó la sensación de que la selección colombiana estuvo cerca de cerrar con un resultado más fuerte en Montería, sobre todo por la experiencia y el peso de nombres como Gaviria y Hodeg. No obstante, el lote llegó muy compacto y cualquier error de ubicación o de sincronización en el sprint podía costar caro, como finalmente ocurrió.

Con esta prueba de ruta élite masculina concluyó oficialmente el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta en Montería, una cita que durante varios días concentró la atención del ciclismo continental. La jornada final dejó un triunfo para Costa Rica y a los colombianos Fernando Gaviria y Álvaro Hodeg con protagonismo en la llegada, aunque sin el premio del podio.