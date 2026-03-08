‘Chicho’ Arango se refirió a la lesión: hay parte de tranquilidad en Nacional

Atlético Nacional cerró una semana irregular después de la eliminación en la Copa Sudamericana en manos de Millonarios y luego, una remontada en la Liga BetPlay frente a Águilas Doradas para dejar atrás ese golpetazo sufrido en el torneo internacional.

Sobre los cinco minutos de la primera parte, la planificación de Diego Arias salió mal después de que Cristian ‘Chicho’ Arango sufriera un fuerte choque de cabezas con Diego Hernández. Además del golpe, el jugador cayó mal con el brazo que recibió todo el peso en la caída.

Cristian Arango tuvo que dejar el campo de juego después de ese choque. Pidieron asistencia de manera urgente porque el delantero había quedado inconsciente. La preocupación y las alarmas se prendieron en Atlético Nacional y todo terminó con el ingreso de Dairon Asprilla, que, posteriormente marcó el empate frente a Águilas Doradas.

El delantero tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital más cercano, pero, antes de ello, salió por su propia cuenta con un cabestrillo en el brazo izquierdo. Horas más tarde, el jugador dio un parte de tranquilidad en sus redes sociales.

EL ESTADO DE CRISTIAN ARANGO QUE CONFIRMÓ DESPUÉS DEL CHOQUE

En la rueda de prensa posterior, Diego Arias afirmó que habrá que esperar la evolución de la lesión de Cristian Arango, pero que lo bueno es que el jugador había salido por su propia cuenta caminando a la ambulancia, y, que como efecto inmediato tuvo mareos.

Seguramente, Nacional necesitará saber el tiempo de ausencia del delantero después de ese golpe, pero Diego Arias había empezado a dar un parte de tranquilidad que luego ‘Chicho’ Arango lo confirmó. En su cuenta oficial de Instagram subió una historia revelando su estado de salud.

En la camilla de la unidad médica, Cristian Arango estaba con el cabestrillo en el brazo izquierdo, además de una cura en la nariz. La foto estaba acompañada de las siguientes palabras, “gracias por todos sus mensajes. Vamos por cosas lindas todos juntos” con unos corazones verdes simbolizando los colores de Atlético Nacional.

Diego Arias deberá esperar el parte médico oficial para confirmar con los médicos de Atlético Nacional la gravedad de la lesión. Seguramente, el delantero que llegó procedente del Real Salt Lake de la MLS no estará en el juego ante Junior de Barranquilla por partido aplazado y que se jugará en el Romelio Martínez este martes 10 de marzo.

Todavía no hay tiempo de ausencia de Cristian Arango, pero, por la imagen del brazo inmovilizado y la sensible caída, el regreso del delantero podría demorar más de la cuenta, justo en un momento en el que debe responder como la gran figura que fue contratada y del que se espera mucho.

Por ahora, el ‘Chicho’ Arango ha alternado entre suplencia y una que otra titularidad con Atlético Nacional y suma apenas un gol contra Alianza Valledupar FC en un juego que figuró junto con Alfredo Morelos con una dupla temible.