París-Niza 2026: clasificación general de los colombianos en la etapa 1

Del domingo 8 al domingo 15 de marzo se disputarán las etapas de una de las competencias más importantes del calendario de ciclismo como el París-Niza que dejó a Luke Lamperti como el ganador de la primera jornada del circuito ciclístico en este 2026.

Arrancaron las emociones del París-Niza con una ausencia clave en la competencia. No está el estadounidense Matteo Jorgenson que dejó en alto su nombre por la participación en 2024 y en 2025. Jorgenson ganó las anteriores dos ediciones.

Juan Ayuso y Jonas Vingegaard son los dos grandes favoritos para conseguir la victoria en esta edición del París-Niza, pero también hay grandes candidatos por los lados de los colombianos con la participación de Daniel Felipe Martínez, Juan Guillermo Martínez y Harold Tejada, este último que quedó octavo en el 2025 siendo el mejor cafetero.

ASÍ FUE LA PRIMERA FRACCIÓN PARA LOS COLOMBIANOS EN PARÍS-NIZA 2026

Para esta primera jornada de las ocho fracciones que hay todo arrancó el domingo 8 de marzo con un recorrido de 171 kilómetros entre Achères como punto de partida y Carrières-sous-Poissy para finalizar la jornada.

Esta primera etapa contó con un recorrido de 171 kilómetros con cuatro puertos de tercera categoría entre la mitad y el final de la carrera. Un perfil con media montaña ideal para los escaladores en busca de quedarse con una buena posición en la clasificación general desde la jornada inicial.

Sin embargo, la suerte no acompañó a los colombianos en esta jornada inicial a la espera de que reaccionen en las siguientes etapas antes del domingo 15 de marzo para meterse en la parte alta en la clasificación general.

El mejor de los colombianos en la carrera fue Harold Tejada que llegó en la posición 41 a 42 segundos del ganador Luke Lamperti. Tejada fue el mejor en el 2025 con la octava casilla en la general.

Posteriormente, Daniel Felipe Martínez llegó como el 64 de la competencia a 47 segundos de Luke Lamperti. Mientras que el último de los colombianos fue Juan Guillermo Martínez que cruzó la línea de meta como el 123 de la carrera a 3:13 del norteamericano que se hizo con el liderato de la general.

ASÍ ESTÁN LOS COLOMBIANOS EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL

1. Luke Lamperti | EF Education – EasyPost | 3:45:07

2. Vito Braet | Lotto Intermarché | a 4´´

3. Orluis Aular | Movistar Team | a 6´´

4. Milan Fretin | Cofidis | a 10´´

5. Biniam Girmay | NSN Cycling Team | ´´

6. Jensen Plowright | Alpecin-Premier Tech | ´´

7. Mike Teunissen | XDS Astana Team | ´´

8. Koller Løland Sakarias | Uno-X Mobility | ´´

9. Axel Zingle | Team Visma | Lease a Bike | ´´

10. Robert Donaldson | Team jayco AlUla | ´´

--------------------------------------------------

41. Harold Tejada | XDS Astana Team | a 52´´

64. Daniel Felipe Martínez | Red Bull Bora Hansgrohe | a 57´´

123. Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | a 3:23´´