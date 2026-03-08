París-Niza 2026 EN VIVO, 8 de marzo: hora y canal etapa 1

Las competencias ciclísticas más importantes a nivel mundial empiezan a tomar forma en el mes de marzo con la cita de París-Niza que arranca este domingo 8 y finalizará el próximo domingo 15 de marzo. Una carrera por etapas que tiene a Juan Ayuso, Jonas Vingegaard, Oscar Onley, entre otros deportistas de alta categoría.

Vea también: Millonarios completó los cupos con futbolista que viene de Portugal: hay gran sorpresa

Entre los colombianos, la París-Niza 2026 cuenta con el protagonismo de Daniel Felipe Martínez, Harold Tejada y Juan Guillermo Martínez. Tres colombianos que quieren dar de qué hablar, especialmente con Tejada que en la edición del 2025 quedó octavo.

Sin duda alguna, Harold Tejada espera mejorar lo hecho el año pasado metiéndose en la parte alta de la clasificación general el domingo 15 de marzo. Con eso en juego, todo iniciará este 8 de marzo con una primera etapa que constará de 171 kilómetros entre Achères como punto de partida y Carrières-sous-Poissy para finalizar la jornada.

La necesidad de los ciclistas es superar lo hecho por Matteo Jorgenson que fue el último ganador de la París-Niza en 2025. Para esta edición de la carrera, el estadounidense no competirá.

Esta primera etapa cuenta con un recorrido de 171 kilómetros con cuatro puertos de tercera categoría entre la mitad y el final de la carrera. Un perfil con media montaña que espera dar de qué hablar para los escaladores en busca de quedarse con una buena posición en la clasificación general desde la jornada inicial.

Le puede interesar: James Rodríguez y la decisión oficial que tomó Minnesota United vs Nashville

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LA PRIMERA ETAPA DE LA PARÍS-NIZA 2026 ESTE DOMINGO 8 DE MARZO

La primera etapa de la carrera ciclística París-Niza 2026 tendrá lugar entre Achères como punto de partida y Carrières-sous-Poissy con un perfil de media montaña que sería ideal para los escaladores. Esta fracción de 171 kilómetros arrancará a partir de las 9 de la mañana en horario de Colombia y se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DE LA ETAPA 1 DE PARÍS-NIZA

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 A.M.

México: 8:00 A.M.

Lea también: Medellín inició el sueño continental: así le fue en la Copa Libertadores Sub-20

Bolivia y Venezuela: 10:00 A.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:00 A.M.