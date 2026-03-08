Medellín inició el sueño continental: así le fue en la Copa Libertadores Sub-20

Después de lo que fue la participación del Deportivo Independiente Medellín en la Fase III de la Copa Libertadores en el empate ante Juventud las Piedras en Uruguay, Federico Spada, director deportivo afirmó que la intensidad en el club se verá más en este 2026 por el torneo internacional de mayores, la Liga BetPlay y la Copa Libertadores Sub-20.

El Medellín, que no cuenta con un buen panorama en la Liga BetPlay y que en el partido ante Llaneros tuvo que utilizar un equipo con muchos jugadores juveniles tendrá que dejar en alto el nombre de Colombia en la Copa Libertadores de mayores y en la Sub-20 en Quito, Ecuador.

Tras ganar la Supercopa Juvenil en la final ante el Junior de Barranquilla, Medellín aseguró la clasificación para la Copa Libertadores Sub-20. En esta competencia quedó en el Grupo A en el que se enfrentó este sábado 7 de marzo al Bolívar de La Paz. Tendrá que medirse con Estudiantes de Mérida y Flamengo, campeón de la edición pasada.

VICTORIA POR LA MÍNIMA DIFERENCIA DEL MEDELLÍN

Llegó la hora del debut en el Grupo A de la Copa Libertadores Sub-20 en donde se verán a las grandes joyas del continente. Medellín, dirigido por Sebastián Botero arrancó con la siguiente alineación, Iker Blanco; Santiago Martínez y Jaidinson Córdoba como laterales, Marlon Balanta y Luis Miguel Piedrahita de centrales; Keiner Klinger y Alan Valdelamar de volantes de contención; Davinson Estupiñán, José Luis Palacios y Nivaldo Erazo, además de Andrés Dávila de delantero.

En esta alineación hay jugadores del primer equipo como Iker Blanco, Jaidinson Córdoba, Marlon Balanta, Alan Valdelamar y Davinson Estupiñán. Medellín sufrió desde los primeros minutos con un disparo que pegó en el palo de Matías Espinoza de cabeza.

Pese a este arranque, los colombianos intentaron romper los ceros, pero no hubo fortuna con remates de Andrés Dávila que no veían destino al arco del Bolívar. Medellín no se quedó atrás e inquietó con otro disparo que pegó el palo, así como minutos atrás pasó con el equipo boliviano.

Con ese empate sin goles terminaron los primeros 45 minutos dejando todo para la segunda parte en busca de un ganador en el debut de la Copa Libertadores. Nuevamente, los disparos de ambos clubes no llegaban a las puertas, además de un gran desempeño de las dos zagas defensivas.

Uno de los goleadores de la Supercopa Juvenil como Jhan Mena hizo su ingreso en el segundo tiempo con la necesidad de romper los ceros. Justamente, a falta de seis minutos, el cuadro ‘Poderoso’ se llevó la victoria con un disparo del lateral Santiago Martínez tras una ejecución de una falta.

Durante los últimos minutos, Medellín volvió a tocar puerta para aumentar la diferencia. Primero lo intentó Jhan Mena con un disparo de cabeza que atajó Juan José López, y, segundo, con un disparo de Keiner Klinger que salvó López. Los antioqueños enfrentarán a Estudiantes de Mérida en la siguiente fecha y Bolívar se verá con Flamengo.

¿CUÁNTOS EQUIPOS PASAN A LA SIGUIENTE RONDA?

La Copa Libertadores probará a 12 clubes que buscan meterse en fases finales para intentar lograr un título continental. Son tres grupos de cuatro selecciones y clasificará el primero de cada zona y solamente el mejor segundo de toda la fase inicial.

En ese sentido, este arranque permite ilusionarse para tomar las primeras posiciones. Flamengo superó a Estudiantes de Mérida, por lo cual, Medellín es segundo en esta primera jornada. Tendrán que ver cómo se desenvuelven los demás grupos para aspirar por un cupo a la semifinal.