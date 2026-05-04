Paul Seixas correrá el Tour de Francia 2026; alerta para Pogacar

Con 19 años, el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se ha convertido en la gran revelación del ciclismo mundial por lo logros obtenidos en la temporada 2026.

Seixas se ha destacado por haber sido segundo en la general de la Vuelta al Algarve, primero en la Faun-Ardèche Classic, segundo en la Strade Bianche, campeón de la Vuelta al País Vasco, campeón de la Flecha Valona y segundo en Lieja Bastoña Lieja.

Paul Seixas debutará en el Tour de Francia

Teniendo en cuenta el rendimiento demostrado, el Decathlon CMA CGM Team tomó la decisión de elegir a Paul Seixas como su líder de escuadra para la edición 113 del Tour de Francia.

De esta manera, el joven ciclista de 19 años hará su debut en la 'Grande Boucle', en la que se enfrentará a importantes figuras del pelotón mundial como el esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard que parten como los principales favoritos al título.

Lea también Pogacar suma otro título: campeón del Tour de Romandía 2026

Además del Tour de Francia, Paul Seixas disputará:

Tour Auvergne-Rhone-Alpes (7 de junio)

Tour de Francia (4 de julio)

Grand Prix de Québec (11 de septiembre)

Grand Prix de Montreal (13 de septiembre)

Campeonato del Mundo (27 de septiembre)

Giro de Lombardía (10 de octubre)

Seixas Vs Pogacar, duelo en el Tour de Francia

Lea también Tour de Francia: confirman los 23 equipos que participarán en la edición de 2026

El Tour de Francia será el tercer escenario en la temporada 2026 en el que se enfrentarán el francés Paul Seixas y el esloveno Tadej Pogacar.

Durante la actual campaña, el esloveno ha demostrado su experiencia y jerarquía para imponerse en la Strade Bianche y recientemente en la Lieja Bastoña Lieja.

La Grande Boucle será la primera prueba en una carrera por etapas.