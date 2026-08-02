Este domingo 2 de agosto, Olimpia se enfrentó con Rubio Ñu por un partido correspondiente a la primera división del fútbol profesional paraguayo. El cotejo se llevó a cabo en el estadio Defensores del Chaco.

Olimpia ganó

En el papel, Olimpia, uno de los clubes más grandes del balompié guaraní, era favorito para llevarse el compromiso y, bien, lo que se pensaba en la antesala se plasmó en el terreno de juego.



El equipo local se terminó llevando el cotejo por 5 goles a 0. Olimpia fue superior en todo el compromiso y fue claro merecedor de la victoria. Rubio Ñu poco pudo hacer defensiva y ofensivamente.

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El debut de Tim Payne

Más allá del resultado del compromiso, la novedad estuvo relacionada con el lateral derecho Tim Payne. El nacido en Nueva Zelanda hace 32 años hizo su debut con los colores de Olimpia.



Además de debutar con el club paraguayo, Tim Payne pudo marcar un verdadero golazo en el compromiso. Al minuto 80 y después de un largo recorrido, el lateral remató en zona 14 con pierna derecha y mandó la esférica al fondo de la red.

El golazo de Payne

Como era de esperarse, el video del gol de Tim Payne con Olimpia se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Payne, como es bien sabido, fue la sensación en la selección de Nueva Zelanda en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

