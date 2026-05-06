Pogacar, Isaac del Toro y Almeida se quedaron sin Giro de Italia

La ausencia de tres nombres destacados como Tadej Pogačar, João Almeida y Isaac del Toro en el Giro de Italia ha generado sorpresa en el mundo del ciclismo, especialmente por el peso competitivo que representan dentro del pelotón internacional.

Sin embargo, detrás de esta decisión hay una estrategia clara por parte de sus equipos y de los propios corredores, enfocada en la planificación de la temporada y en objetivos más ambiciosos a largo plazo que fueron más importantes que el Giro de Italia.

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La razón por la que no correrán Pogacar, Isaac del Toro y Almeida el Giro de Italia

En el caso de Pogačar, líder del UAE Team Emirates, su calendario ha sido cuidadosamente diseñado para priorizar el Tour de Francia, la carrera más importante del calendario mundial. Tras varias temporadas de alta exigencia, el esloveno ha optado por reducir la carga de grandes vueltas en un mismo año, buscando llegar en plenitud física y mental a julio.

Por el lado de Isaac Del Toro sigue fuera de actividad por una caída en la tercera etapa de la Itzulia 2026, que le provocó una rotura en el músculo del muslo derecho y varias abrasiones relacionadas, que lo obligó a abandonar ese día y no le permitió volver a la competición.

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Mientras que por el lado de Joao Almeida el panorama es más desalentador, ya que problemas de salud no le pudieron permitir ponerse al día en cuanto a la preparación para el Giro de Italia, tal como lo confirmó hace un par de semanas.

Es por ello que UAE Team Emirates llega con una nómina mixta, pero con ciclistas experimentados, tal como lo es el caso de Adam Yates, quien será el líder del equipo esta gran competencia.

El Giro de Italia por RCN

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Colombianos en el Giro de Italia 2026

La edición 109 del Giro de Italia contará con la participación de tres ciclistas colombianos, de los cuales dos partirán como líderes de sus respectivos equipo.

Se trata de Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Egan Bernal (Netcompany INEOS). Buitrago será la gran carta del Bahrain Victorious en su tercera participación en la Corsa Rosa. El colombiano ya fue 12 en la edición de 2022 y 13 en la versión de 2023.

Por otro lado, Egan Bernal, campeón del Giro de Italia 2021, disputará su tercera corsa rosa, ya que en la de 2025 fue séptimo.

El último colombiano en ser confirmado fue Einer Rubio, quien cumplirá con funciones de gregario de lujo para el español Enric Mas.