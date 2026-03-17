Pogacar quiere opacar a Isaac del Toro y va por todo en la Milán San Remo

Falta poco para que inicie una nueva clásica de la carrera italiana, Milán-San Remo, la cual vuelve a acaparar la atención del ciclismo mundial y uno de los grandes focos estará puesto en la participación del esloveno Tadej Pogačar, quien buscará conquistar por primera vez uno de los monumentos más impredecibles del calendario.

“La Classicissima”, la Milán-San Remo es una de las carrera más largas del ciclismo profesional con cerca de 300 kilómetros de recorrido entre la ciudad de Milán y la costa de San Remo, por lo que sería un destacado logro para el ganador del Tour de Francia, quien espera pasar por encima de los demás competidores para quedarse con el título.

Pogacar va por todo en la Milán San Remo

A diferencia de otras clásicas monumento, su perfil no presenta grandes puertos de montaña, pero sí un final explosivo con ascensos cortos y decisivos como la Cipressa y el Poggio, que suelen definir la victoria.

Pogačar llega como uno de los grandes favoritos. El líder del UAE Team Emirates y reciente ganador de la Strade Bianche, estará acompañado en la Milán San Remo por el mexicano Isaac del Toro , quien viene de ganar la Tirreno-Adriático. Juntos, formarán una pareja de alto nivel para en el Emirates-XRG.

La competencia por el liderato y la obtención de títulos es sana en el UAE Team es sana, pero cada vez más disputada. Aún así, Pogačar ha dejado claro en varias ediciones recientes que intentará romper la carrera antes del sprint, y quedarse con un título que le encantaría ganar.

"No es ningún secreto que la Milán-San Remo es una carrera que me encantaría ganar. Creo que me viene bien, pero también a muchos de los otros grandes. Lo veo como un buen reto. He reconocido mucho el Poggio y es una subida que conozco muy bien. El equipo estuvo excepcional en la Strade Bianche y si podemos repetir esa actuación, todo es posible para nosotros. La competencia será alta, como siempre, pero estamos acostumbrados y haremos todo lo posible por conseguir un buen resultado".

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¿Cuándo correrá Pogacar la Milán San Remo?

El esloveno Tadej Pogačar correrá la clásica Milán-San Remo el sábado 21 de marzo de 2026, en lo que será la edición número 117 de esta histórica carrera del ciclismo mundial.

La competencia, considerada el primer “Monumento” del ciclismo en la temporada, se disputará sobre un recorrido cercano a los 298 kilómetros, partiendo desde la ciudad de Pavia y finalizando en la tradicional Via Roma de San Remo, en la costa italiana.

Isaac del Toro campeón de la Tirreno Adriático

Del Toro conquistó su segundo título en una carrera por etapas del World Tour, teniendo en cuenta que ya se había impuesto en el UAE Tour. Isaac del Toro superó en la clasificación general al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) y el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe).