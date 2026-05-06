La cuenta regresiva continúa. Este viernes 8 de mayo se dará el inicio de una de las grandes carreras del ciclismo mundial, el Giro de Italia. La competencia se extenderá hasta el domingo 31 de mayo.

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La primera etapa

La primera etapa se va a disputar entre Nessebar y Burgas, en Bulgaria. El recorrido tendrá 147 km y será llano, por lo que será una jornada perfecta para que los velocistas den golpes contundentes.



“Asomada al mar Negro, Nessebar es una de las ciudades más antiguas de Europa, con más de tres mil años de historia. Fundada por los tracios y hecha florecer posteriormente por griegos, romanos y bizantinos, conserva un patrimonio arquitectónico de excepcional valor que le ha valido la inclusión en la lista de sitios de la UNESCO”, dice la organización del Giro sobre el punto de partida.

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La presentación de los equipos

Como cada vez falta menos para el inicio del Giro de Italia 2026, este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo la presentación de los equipos. Burgas es la ciudad búlgara en la que se realizará el evento.



La presentación de equipos del Giro de Italia 2026 comenzará a las 10:00 a. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN y la aplicación del Canal RCN.

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El desfile de los 23

“La cuenta atrás ha terminado: con la Teams Presentation se encienden oficialmente los focos sobre el Giro d’Italia 2026. El miércoles 6 de mayo, a las 18:00 local (17:00 en Europa occidental), Burgas será la sede de uno de los actos más esperados previos a la carrera: la presentación oficial de los equipos, primer gran momento de la Grande Partenza en Bulgaria”, indicó la organización.



“Los 23 equipos participantes desfilarán sobre el escenario en un gran evento-espectáculo que dará al público la oportunidad de admirar de cerca a los corredores que a partir del 8 de mayo comenzarán a disputarse la victoria en las carreteras de Bulgaria, antes de continuar en Italia el trazado de la Corsa Rosa”, añadió.



Millones de personas de diferentes partes del mundo estarán muy atentas a lo que será la presentación de los equipos del Giro de Italia 2026.

