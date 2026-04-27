Richard Carapaz no correrá del Giro de Italia ¿Por qué?

El Giro de Italia 2026 sigue sufriendo bajas de sus favoritos. En las últimas horas se ha confirmado que el español Mikel Landa y el portugués Joao Almeida no disputarán la corsa rosa al sufrir problemas físicos.

Adicionalmente, este lunes 27 de abril se conoció que el ecuatoriano Richard Carapaz, que se perfilaba como líder del EF Education-EasyPos para luchar por la clasificación general, no hará parte de la lista de salida de la 'corsa rosa'.

¿Qué pasó con Richard Carapaz?

Richard Carapaz comenzó la temporada 2026 con buenos kilómetros en sus piernas al disputar el Trofeo Laigueglia, la Strade Bianche, la Tirreno Adriático y la Vuelta a Catalunya.

Sin embargo, el ecuatoriano fue sometido a una cirugía por una afección perineal, que lo obligó a hacer una pausa en su calendario.

A pesar de que en los planes de Carapaz estaba superar el proceso de la cirugía y retomar rápidamente los entrenamientos, los tiempos no le jugaron a favor al ecuatoriano, quien no ha podido cumplir con las jornadas de entrenamiento.

Teniendo en cuenta esta situación, Richard Carapaz haría importantes cambios en su calendario y desistiría de correr el Giro de Italia.

Carapaz tenía entre sus planes luchar por la clasificación general de la corsa rosa, ya que en la temporada 2025 finalizó en la tercera posición.

¿Qué pasará con Carapaz?

Ante su inminente baja del Giro de Italia, el ecuatoriano se enfocaría en retomar su forma física con el objetivo de alinearse para el Tour de Francia y en el cierre del año en la Vuelta a España.

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El Giro de Italia por el Canal RCN

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El Giro de Italia dará inicio el próximo 8 de mayo y se extenderá hasta el 31 del mismo mes.