Quinn Simmons ganó la cuarta etapa del Tour Auvergne - Rhone-Alpes

El estadounidense Quinn Simmons (Lidl-Trek) se quedó este miércoles con la victoria en la cuarta etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes 2026, una jornada de 167,4 kilómetros entre Le Puy-en-Velay y Montrond-les-Bains que ofreció montaña, ataques y una definición reservada para los corredores más resistentes del día.

Desde los primeros kilómetros, el recorrido invitaba a resistir. La fracción contaba con tres puertos de cuarta categoría, dos de tercera y uno de primera, antes de un largo descenso y un tramo final favorable para los velocistas que lograran sobrevivir a las exigencias de la montaña.

En ese contexto apareció la fuga del día, un movimiento que terminó siendo decisivo para el desenlace de la etapa. Mientras el pelotón administraba esfuerzos, varios corredores aprovecharon el terreno quebrado para abrir diferencias y jugarse sus opciones de victoria lejos de los principales favoritos.

Entre ellos sobresalió Quinn Simmons, quien mostró fortaleza durante toda la jornada y llegó al tramo definitivo con energías suficientes para disputar el triunfo. El estadounidense supo gestionar el desgaste acumulado y se mantuvo siempre en la pelea por la victoria.

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Podio de la cuarta etapa del Tour Auvergne - Rhone-Alpes

La definición se produjo en un esprint reducido de diez corredores. Allí, Simmons sacó a relucir su potencia para imponerse después de 3 horas, 34 minutos y 9 segundos de competencia, registrando una velocidad media cercana a los 46,9 kilómetros por hora.

Detrás del corredor del Lidl-Trek cruzó la meta el neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora), mientras que el francés Matteo Vercher (TotalEnergies) completó el podio de la jornada tras una actuación destacada en el grupo de punta.

También tuvo protagonismo el español Raúl García Pierna (Movistar Team), quien consiguió finalizar en la quinta posición y confirmó el buen trabajo realizado durante una etapa que exigió tanto en los ascensos como en el cierre.

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Mientras la lucha por la etapa se resolvía entre los escapados, la clasificación general no presentó cambios importantes. El francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) defendió con éxito el maillot amarillo y continúa al frente de la carrera.

Baudin conserva una ventaja de 12 segundos sobre su compatriota Kevin Vauquelin, mientras que el español Juan Ayuso permanece en la quinta casilla de la clasificación general, a 47 segundos del liderato, todavía con opciones de pelear por los puestos de privilegio en las jornadas restantes.

Recorrido de la quinta etapa del Tour Auvergne - Rhone-Alpes

La competencia continuará este jueves con la quinta etapa entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, un recorrido de 195,8 kilómetros que, en principio, vuelve a perfilarse para una llegada masiva y una nueva oportunidad para los embaladores.