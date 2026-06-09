Liga BetPlay 2026: así quedó la tabla de reclasificación luego del título de Junior

La Liga BetPlay 2026-I llegó a su fin con la consagración de Junior FC, que derrotó a Atlético Nacional por un marcador global de 3-1 en la gran final y se quedó con el primer título del año. Como consecuencia, el cuadro barranquillero también aseguró un cupo en la Copa Conmebol Libertadores 2027.

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Más allá del campeonato, el cierre del semestre permitió actualizar la tabla de reclasificación, una de las más importantes del fútbol colombiano debido a que entrega varios cupos a torneos internacionales al finalizar la temporada.

Atlético Nacional continúa liderando esta clasificación con 55 puntos, pese a haber perdido la final. Junior aparece segundo con 44 unidades, mientras que Deportes Tolima completa el podio con 37 puntos.

La cuarta posición es para Independiente Santa Fe con 35 unidades. Más atrás figuran Once Caldas, América de Cali y Deportivo Pasto, todos con 34 puntos, separados únicamente por la diferencia de gol.

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Siguen Internacional de Palmira con 28 puntos, Deportivo Cali con 27 y Millonarios con 26, equipos que buscarán mejorar su ubicación durante el segundo semestre.

Tabla de reclasificación luego del título de Junior ante Nacional

1. Nacional, 55 puntos

2. Junior, 44 -ya fijo en fase de grupos de Libertadores 2027-

3. Tolima, 37

4. Santa Fe, 35

5. Once Caldas, 34 (+8)

6. América, 34 (+6)

7. Pasto, 34 (+1)

8. Internacional, 28

9. Cali, 27

10. Millonarios, 26

La importancia de esta tabla radica en que entregará cinco cupos a competencias internacionales para la temporada 2027. Sin embargo, al ya estar clasificado Junior por haber sido campeón, los lugares se redistribuyen entre los demás equipos mejor ubicados.

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Así se reparten los cupos a Libertadores y Sudamericana por reclasificación

Los dos mejores clubes de la reclasificación, excluyendo a los campeones de los torneos del año, obtendrán cupos para la Copa Libertadores 2027. Eso sí, dichos equipos iniciarán su participación desde la segunda fase previa del certamen continental.

A su vez, los tres siguientes equipos de la tabla conseguirán clasificación a la Copa Sudamericana 2027, por lo que cada punto obtenido durante la Liga BetPlay del segundo semestre tendrá un valor significativo.

Si la temporada terminara hoy, los clasificados vía reclasificación serían Atlético Nacional y Deportes Tolima a la Copa Libertadores 2027 desde la segunda fase previa, mientras que Independiente Santa Fe, Once Caldas y América de Cali se quedarían con los tres cupos a la Copa Sudamericana. Por su parte, Junior ya tiene asegurada su presencia en la fase de grupos de la Libertadores.