Messi rompió el silencio tras el Mundial 2026: ¿Habrá retiro?

Este domingo 19 de julio terminó el camino del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México con la final entre España y Argentina. El peor partido del cuadro sudamericano fue nada más ni nada menos que en la lucha por el título, pues no remató en ningún momento al arco ibérico.

No apareció Lionel Andrés Messi y Argentina terminó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández tras acumular una segunda amarilla y recibir la roja por doble amonestación. Tras el subcampeonato, el astro argentino de 39 años le puso la cara a la final y tomó la palabra agradeciéndole a los aficionados que se reportaron en los estadios de Estados Unidos.

Lionel Messi terminó la Copa del Mundo con ocho anotaciones y con el subcampeonato. Infortunadamente, no se pudo despedir con título. Aunque en las redes sociales decidió no referirse a su futuro, este golpe puede significar su adiós de la ‘Albiceleste’, por lo menos en Mundiales.

UN MENSAJE DE AGRADECIMIENTO DE LIONEL MESSI

A lo largo de este Mundial, Lionel Messi, con 39 años fue una de las grandes figuras. Antes de afrontar esta Copa del Mundo, el capitán de la selección argentina había afirmado que este sería su última cita orbital. Todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos para la edición del 2030, pero todo dependerá de la decisión que pueda tomar el ex Barcelona.

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Lejos de hablar de su futuro con Argentina, el astro de la ‘Albiceleste’ tiene contrato con Inter Miami hasta 2028 y esto podría marcar su continuidad con la selección hasta esa fecha, es decir, podría jugar la Copa América de dicho año. Por lo pronto, el capitán dejó un sentido mensaje de agradecimiento para la afición y felicitó a España.

En su cuenta de Instagram, envió un mensaje en el que prefirió no tocar el tema de un posible retiro de la selección, “el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato”. Un corto escrito que tiene los sentimientos del astro argentino y que sigue generando dudas por su futuro.

ARGENTINA PIDE LA CONTINUIDAD DE LIONEL MESSI

La selección de Argentina ya llegó a Buenos Aires y fue recibida por millones de aficionados. En el viaje de la ‘Albiceleste’ nueve jugadores decidieron no viajar con el equipo, uno de ellos, nada más ni nada menos que Lionel Messi que prefirió quedarse en Estados Unidos para preparar su regreso al Inter Miami.

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Una vez que la selección tocó Buenos Aires, millones de hinchas acompañaron a la ‘Albiceleste’ y al unísono pidieron la continuidad de Lionel Messi y de Lionel Scaloni como el entrenador. Hay dudas en los dos, pero este pedido por parte de los argentinos podría ser determinante para que ambos sigan.

Lionel Messi no dio claves sobre su futuro con la selección. No habló de un retiro, pero parece difícil que llegue al Mundial del 2030. Solo él tendrá la decisión de seguir o no para el próximo ciclo mundialista. En caso de seguir, afrontará la Fecha FIFA de septiembre.