Sosa en el Tour de Turquía: clasificación general tras la séptima etapa

Las emociones del ciclismo mundial siguen dando de qué hablar justo antes de que arranque nada más ni nada menos que el Giro de Italia que se tomará el calendario ciclístico. Las miradas estarán puestas en ese certamen, pero antes se desarrolla el Tour de Turquía.

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Esta competencia en suelo turco empieza a dar de qué hablar, sobre todo por la importancia que recae en un ciclista colombiano como Iván Ramiro Sosa que fue el ganador de una de las etapas anteriores. Sin embargo, poco a poco empezó a perder terreno en la clasificación general relegado a la segunda casilla.

Justamente, en esta penúltima etapa del Tour de Turquía tampoco pudo sacar diferencias en la parte alta de la clasificación general y se sigue manteniendo en la segunda casilla a la espera de lo que pueda pasar en la fracción del domingo 3 de mayo que finalizará las acciones.

ASÍ LES FUE A IVÁN RAMIRO SOSA Y A FERNANDO GAVIRIA EN LA SÉPTIMA ETAPA

El Tour de Turquía cuenta con dos colombianos como Fernando Gaviria e Iván Ramiro Sosa. Los dos han tenido realidades distintas, sobre todo en la clasificación general con un buen semblante del ciclista que representa al Kern Pharma en la parte alta de la clasificación general.

Sin embargo, después de los 152,8 kilómetros con un plano llano en su totalidad por Antalya como punto de partida y punto final tuvo a Fernando Gaviria como el mejor colombiano. Gaviria quedó quinto con el mismo tiempo del ganador de la carrera, el italiano Davide Ballerini con un tiempo de 3:19:41.

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Por su parte, Iván Ramiro Sosa no tuvo una destacada participación, pero, por las condiciones de la fracción con una jornada llana, no cedió mucho terreno tampoco en la clasificación general dejando todo para la última fecha. Sosa cruzó la línea de meta como el ciclista 141.

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ETAPA 7

Después de las últimas etapas, Sebastian Berwick, ciclista australiano logró sacar de la parte alta a Iván Ramiro Sosa relegándolo en la segunda casilla sacando ventajas en el frente a frente. No tuvo una buena participación en la penúltima fracción ocupando la casilla 115 con el mismo tiempo de Davide Ballerini, pero esto no impidió que siguiera en el liderato.

Sebastian Berwick vuelve a mantenerse en la parte alta con solo cinco segundos de diferencia frente a Iván Ramiro Sosa que perdió el liderato el viernes en la sexta etapa. Fernando Gaviria no ha tenido una destacada participación en la casilla 108 con un tiempo de 1:01:22.

1. Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA) - 24h 22' 44''

2. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) - a 5''

3. Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) - a 59''

4. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 1' 05''

5. Nicolas Breuillard (TotalEnergies) - a 1' 14''

6. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) - a 1' 20''

7. Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi) - a 1' 47''

8. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) - a 1' 53''

9. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) - a 2' 17''

10. José Félix Parra (Caja Rural - Seguros RGA) - a 2' 37''

LA ÚLTIMA ETAPA SERÁ DECISIVA

Con estos resultados de la penúltima fracción queda todo por definir en la última jornada que será este domingo 3 de mayo con un recorrido por la capital de Turquía, Astana y 105,2 kilómetros por recorrer. Esta fecha puede ser clave para que Iván Ramiro Sosa se tome confianza y supere a Sebastian Berwick.

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La fracción terminará este domingo 3 de mayo en horas de la mañana en Colombia. Iván Ramiro Sosa necesita sí o sí tener una buena participación para quedarse con la victoria o por lo menos mantenerse en el podio de la clasificación general.