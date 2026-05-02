Liga BetPlay: tabla de posiciones tras la derrota de Nacional vs Once Caldas en fecha 19

Nueva fecha de la Liga BetPlay 2026-I que cerrará la fase regular del campeonato y que dará pie para los Play-Offs para definir al campeón del primer semestre. Atlético Nacional abrió la jornada visitando el Estadio Palogrande a Once Caldas en Manizales.

Lea también Once Caldas superó a Nacional en partidazo para cerrar la fase regular

Nacional, antes de afrontar este reto definitivo ya tenía listo la clasificación desde anteriores jornadas, y, como si fuera poco, nadie le podía quitar el liderato para sostener la ventaja deportiva y cerrar las llaves de cuartos de final y semifinal en condición de local.

Once Caldas, por su parte, jugaba solo para definir su posición en la tabla. Con la victoria por la mínima diferencia, los dirigidos por Hernán ‘Arriero’ Herrera suben a la tercera casilla con 33 unidades. Sin embargo, a lo largo de la fecha, equipos como Junior, Tolima o América podrían superarlos dependiendo de sus respectivos resultados.

ASÍ FUE EL DESARROLLO DEL ONCE CALDAS VS ATLÉTICO NACIONAL

Durante los 90 minutos, el partido tuvo un constante ida y vuelta con oportunidades de Once Caldas y de Atlético Nacional. Los albos propusieron para dejar a Harlen Castillo como una de las grandes figuras, mientras que los antioqueños también inquietaron a Joan Felipe Parra.

Dayro Moreno no pudo marcar gol para acercarse a los 400 como profesional, justo en el homenaje de los 900 partidos como jugador activo. Los palos también intervinieron a lo largo de los 90 minutos con remates de Once Caldas que no pudo aumentar la ventaja por ese detalle.

Impacto inmediato en el segundo tiempo para Once Caldas. En un abrir y cerrar de ojos, los albos lograron llevarse la victoria con un centro de Jefry Zapata para Luis ‘Niche’ Sánchez que remató de primera y superó a Harlen Castillo para llevarse la victoria.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA BETPLAY TRAS LA VICTORIA DE ONCE CALDAS VS ATLÉTICO NACIONAL

1. Atlético Nacional - 40 puntos | +20 DG

2. Deportivo Pasto - 34 puntos | +5 DG

3. Once Caldas – 33 puntos | +9 DG

4. Junior - 32 puntos | +6 DG

5. Deportes Tolima - 30 puntos | +10 DG

6. América - 30 puntos | +9 DG

7. Internacional - 28 puntos | +2 DG

8. Santa Fe - 26 puntos | +5 DG

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9. Deportivo Cali - 26 puntos | +4 DG

10. Medellín - 26 puntos | +3 DG

Lea también Se impusieron castigos a Once Caldas y Pereira por desmanes en Liga Betplay

11. Millonarios - 25 puntos | +8 DG

12. Bucaramanga - 23 puntos | +7 DG

13. Águilas Doradas - 23 puntos | -6 DG

14. Llaneros - 22 puntos | 0 DG

15. Fortaleza - 19 puntos | -6 DG

16. Cúcuta - 16 puntos | -11 DG

17. Alianza - 16 puntos | -14 DG

18. Jaguares - 15 puntos | -15 DG

19. Boyacá Chicó - 14 puntos | -20 DG

20. Pereira - 10 puntos | -16 DG