Tadej Pogacar atacó y consiguió la quinta victoria en el Tour de Francia 2026

Este jueves 23 de julio se disputó una nueva jornada del Tour de Francia. La etapa 18 empieza a definir algunos aspectos en la clasificación general con Tadej Pogacar que sigue sacando diferencias frente a Remco Evenepoel que va en la segunda casilla detrás del esloveno.

Richard Carapaz logró ganar la pelea en la etapa 18 cruzando la línea de meta en soledad con un tiempo de 4:26:21. El ciclismo sudamericano triunfó en una de las últimas fracciones del Tour y ahora se vive una nueva etapa con los Alpes todavía en disputa.

Esta fue una de las etapas más cortas del Tour de Francia 2026 con 128 kilómetros entre Gap como punto de partida y todo finalizó con una montaña en la subida por Alpe d’Huez. Un recorrido interesante por los ascensos constantes por los que tuvieron que pasar los ciclistas. Además, el recorrido tuvo cuatro cotas, tres de ellas, antes de la cima.

TADEJ POGACAR GANÓ LA ETAPA 19

Desde los primeros trazados de la carrera, nadie quería perder la oportunidad de encabezar la carrera. De hecho, esa pelea por la fuga dio de qué hablar con 43 participantes, entre Richard Carapaz, Lenny Martínez, Sepp Kuss, Adam Yates, Matteo Jorgenson, Einer Rubio, Harold Tejada, Valentin Paret-Peintre, Ben Healy, entre otros representantes que sacaron más de 30 segundos.

Así como el jueves 23 de julio, las cotas fueron coronadas por Valentin Paret-Peintre que ganó los primeros dos puertos dejando atrás a Richard Carapaz que fue el segundo en esas primeras dos ascensiones. El francés siguió afianzándose en la puntuación de montaña.

La fuga seguía tomando ventajas frente al pelotón con cuatro minutos de diferencia. El grupo de 43 ciclistas seguían pedaleando para intentar sacar la victoria de la etapa 19 del Tour de Francia.

Richard Carapaz tuvo suerte en el penúltimo puerto de montaña. Valentin Paret-Peintre perdió tiempo y quedó relegado en la parte de atrás en la fuga. Carapaz aprovechó esta descolgada del francés y logró quedarse con la tercera ascensión de la etapa 19.

La subida al Alpe d’Huez tomó protagonismo a falta de 12 kilómetros para finalizar la carrera. Los escapados seguían tomando confianza con 3:30 de diferencia frente al pelotón. Poco a poco, fue bajando el tiempo frente al segundo grupo de la etapa 19.

En medio del ascenso final, Tadej Pogacar atacó ante la descolgada del primer grupo de Juan Ayuso. Fue un final lleno de ataques, pues, el esloveno compitió con Richard Carapaz que aceleraron para acercarse al frente de la carrera.

Sin embargo, Sepp Kuss, Richard Carapaz y Lenny Martínez estaban en el frente de la carrera para competir por el triunfo. Tadej Pogacar aceleró para descontar tiempo y neutralizar a los tres ciclistas que estaban adelante. Justamente, el esloveno fue el más rápido.

Una aceleración infernal por parte de Tadej Pogacar que logró recortar tiempo, y sobrepasar a Richard Carapaz, Sepp Kuss y Lenny Martínez que estaban al frente de la etapa. Con un tiempo de 3:17:57, el representante del UAE Team Emirates se quedó con otra victoria, la quinta en esta edición del Tour de Francia 2026.