Polémica en el Mundial: FIFA levantó sanción a un delantero de Estados Unidos

Los octavos de final de la Copa Mundial continúan avanzando de la mejor manera y junto con ello se van conociendo a los equipos que se devuelven a casa, tal como lo hicieron ya dos de las anfitrionas, México y Canadá, y las que sueñan con seguir avanzando, entre ellas Estados Unidos, única representante de los anfitriones y la cual causa polémica en medio de los octavos de final.

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La Selección de Estados Unidos todavía no juega su partido de octavos de final, el cual será frente a la Selección de Bélgica el lunes 6 de julio. Sin embargo, aunque aún no se haya dado el pitazo inicial, ya se vive una fuerte polémica con respecto al favoritismo que hay para USA, ya que la FIFA se retractó de sus propias reglas eliminándole la tarjeta roja a Folarin Balogun.

Balogun jugará contra Belgica tras polémica decisión de la FIFA

La selección de Estados Unidos recibió una noticia que puede cambiar el rumbo de su participación en el Mundial de 2026. Luego de la apelación presentada por la Federación de Fútbol de ese país, la FIFA decidió dejar sin efecto la tarjeta roja que había recibido Folarin Balogun, por lo que el delantero estará habilitado para disputar el duelo de los octavos de final frente a Bélgica.

La expulsión del atacante se dio en el compromiso de los dieciseisavos de final del Mundial contra Bosnia tras una fuerte entrada sobre un rival al minuto 64; la acción fue revisada por el VAR, fue validada, pero tras revisar las imágenes y estudiar el informe disciplinario, el organismo rector del fútbol mundial determinó que existían argumentos suficientes para anular la sanción, devolviendo la tranquilidad al cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pochettino.

Con la sanción anulada, Estados Unidos recupera a una de sus principales figuras justo antes de un compromiso de máxima exigencia. Ahora, toda la atención estará puesta en el enfrentamiento contra Bélgica, donde Balogun buscará demostrar que la mejor respuesta a la polémica siempre llega con el balón en los pies.

Sin embargo, para muchos fanáticos, expertos, rivales y para la propia Selección de Bélgica, esta decisión influye en la falta de "juego limpio" que se exige en cada competencia, en especial de este calibre, por lo que no se quedaron de brazos cruzados y también presentaron su respectiva apelación al caso.

USA vs Bélgica: cómo VER EN VIVO HOY 6 de julio el Mundial

Este encuentro por los octavos de final de la Copa Mundial se disputará el lunes 6 de julio a partir de las 19:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través del respectivo canal de YouTube de LaFM, DSports y la plataforma DGO. Además, sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Bolivia y Venezuela: 20:00