Tabla de goleadores del Mundial 2026 tras doblete de Haaland a Brasil

Comenzaron de manera oficial los octavos de final de la Copa Mundial y cada vez falta menos para que se conozca a un nuevo campeón del mundo, pero de igual manera para que un nuevo jugador se lleve la anhelada "bota de oro".

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La pelea por la Bota de Oro del Mundial de 2026 se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la fase definitiva del torneo. Con los octavos de final en marcha, tres de las máximas figuras del fútbol mundial comparten el liderato de la tabla de goleadores: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega), todos con siete anotaciones.

Triple empate en la tabla de goleadores del Mundial

Messi continúa demostrando su vigencia a los 39 años y ha sido determinante para que Argentina avance en el torneo. Mbappé, vigente ganador de la Bota de Oro en Catar 2022, busca convertirse en el primer futbolista en conquistar este reconocimiento en dos Copas del Mundo consecutivas.

Sin embargo, hay un jugador que no le pierde el ritmo a estas dos máximas figuras a pesar de no contar con una selección muy "vistosa" y es Haaland, quien ha confirmado su condición de uno de los delanteros más letales del planeta con una actuación sobresaliente que mantiene a Noruega soñando con llegar aún más lejos.

El goleador noruego de tan solo 25 años empezó el certamen "on fire" y se ha mantenido en un alto nivel, demostrándolo recientemente con su doblete ante Brasil, lo cual no solo eliminó al equipo de Ancelotti, sino que también lo dejó con siete anotaciones en la Copa Mundial, igualando a Messi y Mbappé.

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La definición del Botín de Oro promete mantenerse abierta hasta las últimas instancias del campeonato. A diferencia de otras ediciones, en las que un goleador logró despegarse rápidamente del resto, el Mundial de 2026 ha presentado una competencia muy equilibrada entre futbolistas que además siguen con vida en la lucha por el título.

Pos. Jugador Selección Goles

1 Kylian Mbappé Francia 7

1 Lionel Messi Argentina 7

1 Erling Haaland Noruega 7

4 Harry Kane Inglaterra 6

5 Vinícius Júnior Brasil 4

5 Ousmane Dembélé Francia 4

5 Mikel Oyarzabal España 4

5 Jude Bellingham Inglaterra 4

5 Julián Quiñones México 4

5 Ismaïla Sarr Senegal 4

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Mundial 2026: partidos de este lunes 6 de julio y cómo VER EN VIVO

Este lunes 6 de julio, se llevarán a cabo dos partidos más de los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



A las 2:00 p. m., hora colombiana, se tendrán que ver las caras las selecciones de España y Portugal. Este cotejo se jugará en el estadio de Dallas y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN.

Luego, a las 7:00 p. m., les llegará el turno a los equipos de Estados Unidos y Bélgica. El estadio de Seattle, que se espera cuente con una buena presencia de hinchas, recibirá el choque. Por DSports se podrá ver el duelo.