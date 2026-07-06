Tour de Francia 2026: Egan Bernal y más colombianos en la general tras la etapa 3

El domingo 5 de julio, Isaac Del Toro hizo historia ganando su primera etapa del Tour de Francia. Una estrategia firme por parte de Tadej Pogacar que quería que su compañero del UAE Team Emirates se quedara con la victoria de la segunda fracción.

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Tadej Pogacar hizo lo posible para detener a Jonas Vingegaard cerrándolo y esperando que Isaac Del Toro acelerara para llegar a la línea de meta primero que el mismo Vingegaard que no pudo conseguir la victoria.

La tercera etapa del Tour por fin tuvo protagonismo en Francia tras las primeras jornadas que fueron en Barcelona, España. Entre Granollers como punto de partida hasta Les Angles con un recorrido desde España hasta llegar a suelo galo. de 196 kilómetros, uno de los perfiles de carrera más exigentes hasta ahora.

En esta competencia, Colombia tiene importantes representantes. Egan Bernal, Sergio Higuita y Harold Tejada están en competencia todavía a la espera de recortar tiempo.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 3 DEL TOUR DE FRANCIA

Desde los primeros kilómetros recorridos en la tercera etapa, la fuga se formó con Torstein Traaen, Thibault Guernalec, Lousi Vervaeke, Liam Slock y Joel Nocolau. Sin embargo, los ataques de los demás ciclistas que estaban en el pelotón apretaron bastante a estos cinco ciclistas. Uno de ellos fue Egan Bernal junto con Quinn Simmons.

A falta de 127 kilómetros para el final de la carrera, un grupo de más de veinte ciclistas se escaparon para desprenderse del pelotón y buscar el liderato de la fracción desde temprano. Ahí estaba Egan Bernal en la pelea por meterse dentro de las primeras posiciones.

Harold Tejada también estaba pisándole los tobillos al grupo de jugadores fugados dentro de la carrera. Sergio Higuita sí estaba un poco más distanciado a comparación con Tejada y Egan Bernal. Infortunadamente, Egan perdió tiempo y fue neutralizada sacándole una diferencia de 40 segundos.

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Finalmente, Tadej Pogacar se quedó con la victoria de la tercera fracción. Después de haber ayudado a Isaac del Toro el domingo 5 de julio, llegó el turno para que el esloveno sumara su primer triunfo en esta edición del Tour de Francia.

El mejor de los colombianos fue Sergio Higuita que llegó en la posición 15 a 18 segundos de Tadej Pogacar. De 17 llegó Egan Bernal con el mismo tiempo de distancia frente al ganador. Harold Tejada que había intentado apretar en los primeros kilómetros para meterse entre los fugados terminó de 25 a 57 segundos del esloveno.

ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN GENERAL DE COLOMBIANOS EN LA ETAPA 3 DEL TOUR DE FRANCIA – ETAPA 3

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) | 8:46:55

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ´´

3. Remco Evenepoel (Red Bull BORA – Hansgrohe) a 23´´

4. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 24´´

5. Juan Ayuso (Lidl – Trek) a 27´´

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6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 48´´

7. Florian Lipowitz (Red Bull Bora – Hansgrohe) a 53´´

8. Tobias Johannessen (Bahrain Victorious) a 1:09´´

9. Lenny Martínez (Uno-X Mobility) a 1:11´´

10. Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) a 1:17´´

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18. Sergio Higuita (XDS Astana Team) a 3:23´´

21. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 4:15´´

23. Harold Tejada (XDS Astana Team) a 4:38´´