Santa Fe recibe la mejor noticia y podría fichar para la Liga BetPlay 2026-II

Sin duda alguna, en medio de un Mundial que paraliza al mundo y que aleja un poco las miradas a la Liga BetPlay 2026-II, los clubes de Colombia siguen preparando la pretemporada con diferentes amistosos que también empiezan a dar de qué hablar. Santa Fe, por su parte, comenzó los primeros entrenamientos a partir del 22 de junio.

Bajo las órdenes de Pablo Repetto, el cuadro cardenal no quiere perder tiempo de trabajo. En semifinales se les escapó la posibilidad de llegar a una final al perder nada más ni nada menos que con Junior de Barranquilla, campeón del primer semestre del 2026.

La idea del entrenador uruguayo es mantener la base y no perder muchas fichas. Pablo Repetto le dejó claro a Eduardo Méndez que no quiere tener bajas en este segundo semestre, pero ya el club confirmó dos ausencias claves. Se trata de Yeicar Perlaza que deberá regresar a Atlético Nacional y Edwin ‘Shirra’ Mosquera que se va de préstamo a la Liga de Venezuela.

LAS DOS BAJAS AYUDAN A SANTA FE PARA FICHAR

Antes de que iniciara la pretemporada de Santa Fe, la cuenta de X, Pacto Cardenal referenció que hay un impedimento para fichar por los 25 cupos disponibles que debe tener cada club. La información era que estaba complicado que pudieran llegar fichajes.

La reducción de cupos complica bastante y en este segundo semestre ya se está viendo que los 25 inscritos terminan siendo muy pocas opciones, en caso de alguna lesión o algo que pueda poner en problemas el mercado. Daniel Londoño apareció como alternativa, pero era imposible ficharlo hace algunos días.

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Jhon Meléndez fue la primera ausencia firmando con Águilas Doradas en calidad de cedido, pero, como no estaba inscrito en el primer semestre no libera cupos. Los que sí liberan son Yeicar Perlaza y Edwin ‘Shirra’ Mosquera.

En ese orden de ideas, a Santa Fe se le empiezan a abrir puertas para poder fichar en el mercado. Son dos bajas que tiene el club en este momento y esto da la posibilidad que el club bogotano pueda acudir a contrataciones. Habrá que esperar las decisiones que tome Eduardo Méndez y Pablo Repetto.

LOS DOS JUGADORES QUE INTERESAN EN SANTA FE

Santa Fe podría buscar fichajes para este segundo semestre de la Liga BetPlay por las bajas de Yeicar Perlaza y de Edwin Mosquera. Entre las posibilidades aparecieron Daniel Londoño, defensor central que también puede jugar como lateral izquierdo.

El tema con Daniel Londoño es que el defensor del Medellín también está en el radar de Once Caldas como una posible contratación. Santa Fe necesita a un defensor central por la lesión de Juan Sebastián Quintero que se perderá el segundo semestre.

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La otra posibilidad que tiene Santa Fe entre ojos es contratar a Kevin Pérez que fue campeón con el Junior, pero que no ha tenido la regularidad deseada en el equipo dirigido por Alfredo Arias. El volante cartagenero entra entre las opciones que tiene el cuadro cardenal para el mercado de fichajes.

Habrá que esperar las decisiones que tomarían Pablo Repetto con la intención de mantener la base. Son dos bajas, pero el entrenador uruguayo no quiere perder otros jugadores. Además, habrá que ver qué fichajes tendrá el club en este segundo semestre.