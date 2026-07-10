Tour de Francia: así quedó la clasificación general luego de la etapa 7 - viernes 10 de julio

La séptima etapa del Tour de Francia 2026 se disputó este viernes 10 de julio sobre un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Bordeaux, en una jornada diseñada para los velocistas. Aunque el trazado incluyó un puerto de cuarta categoría, el desenlace fue el esperado: un embalaje masivo.
Resumen de la séptima etapa del Tour de Francia
El gran vencedor del día fue el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), quien cruzó la meta con un tiempo de 3:44:20. El podio de la jornada lo completaron el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), ambos con el mismo registro del ganador.
Como se esperaba, el grupo de favoritos llegó compacto a la línea de meta y no se registraron diferencias entre los aspirantes al título. En consecuencia, la clasificación general no sufrió modificaciones respecto al final de la sexta etapa.
El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) continúa vestido de amarillo con un tiempo acumulado de 24:56:17. Su principal perseguidor sigue siendo el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien permanece a 2 minutos y 42 segundos.
El podio provisional lo completa el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), ubicado a 3'27". Más atrás aparecen Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitz, Lenny Martínez, Mattias Skjelmose y el colombiano Egan Bernal, quien conserva el décimo lugar de la general a 9 minutos y 19 segundos del líder.
Tour de Francia - clasificación general - séptima etapa
1. Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG - 24:56:17
2. Jonas Vingegaard, Team Visma | Lease a Bike - a 2'42"
3. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG - a 3'27"
4. Remco Evenepoel, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 3'30"
5. Juan Ayuso, Lidl - Trek - a 3'34"
6. Paul Seixas, Decathlon CMA CGM Team - a 3'55"
7. Florian Lipowitz, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 4'00"
8. Lenny Martínez, Bahrain - Victorious - a 4'41"
9. Mattias Skjelmose, Lidl - Trek - a 4'57"
10. Egan Bernal, Netcompany INEOS - a 9'19"
Recorrido de la octava etapa del Tour de Francia
La competencia continuará este sábado 11 de julio con la octava etapa, una fracción de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, nuevamente favorable para los velocistas. Todas las etapas del Tour de Francia podrán verse a través de la aplicación del Canal RCN, mientras que DeportesRCN.com realizará el cubrimiento completo de la carrera.