Tour de Francia: así quedó la clasificación general luego de la etapa 7 - viernes 10 de julio

La séptima etapa del Tour de Francia 2026 se disputó este viernes 10 de julio sobre un recorrido de 175,1 kilómetros entre Hagetmau y Bordeaux, en una jornada diseñada para los velocistas. Aunque el trazado incluyó un puerto de cuarta categoría, el desenlace fue el esperado: un embalaje masivo.

Lea también Tour de Francia 2026: Egan Bernal y más colombianos en la general tras la etapa 7

Resumen de la séptima etapa del Tour de Francia

El gran vencedor del día fue el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), quien cruzó la meta con un tiempo de 3:44:20. El podio de la jornada lo completaron el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), ambos con el mismo registro del ganador.

Como se esperaba, el grupo de favoritos llegó compacto a la línea de meta y no se registraron diferencias entre los aspirantes al título. En consecuencia, la clasificación general no sufrió modificaciones respecto al final de la sexta etapa.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates - XRG) continúa vestido de amarillo con un tiempo acumulado de 24:56:17. Su principal perseguidor sigue siendo el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien permanece a 2 minutos y 42 segundos.

Lea también Tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Mbappé a Marruecos

El podio provisional lo completa el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), ubicado a 3'27". Más atrás aparecen Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitz, Lenny Martínez, Mattias Skjelmose y el colombiano Egan Bernal, quien conserva el décimo lugar de la general a 9 minutos y 19 segundos del líder.

Tour de Francia - clasificación general - séptima etapa

1. Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG - 24:56:17

2. Jonas Vingegaard, Team Visma | Lease a Bike - a 2'42"

3. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG - a 3'27"

4. Remco Evenepoel, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 3'30"

5. Juan Ayuso, Lidl - Trek - a 3'34"

6. Paul Seixas, Decathlon CMA CGM Team - a 3'55"

7. Florian Lipowitz, Red Bull - BORA - hansgrohe - a 4'00"

8. Lenny Martínez, Bahrain - Victorious - a 4'41"

9. Mattias Skjelmose, Lidl - Trek - a 4'57"

10. Egan Bernal, Netcompany INEOS - a 9'19"

Lea también Copa del Mundo 2026: partidos de este viernes 10 de julio y cómo VER EN VIVO

Recorrido de la octava etapa del Tour de Francia

La competencia continuará este sábado 11 de julio con la octava etapa, una fracción de 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac, nuevamente favorable para los velocistas. Todas las etapas del Tour de Francia podrán verse a través de la aplicación del Canal RCN, mientras que DeportesRCN.com realizará el cubrimiento completo de la carrera.